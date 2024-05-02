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    В Дагестане при дорожных работах обнаружили древние скелеты людей

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    В Новолакском районе Дагестана во время дорожных работ были обнаружены древние человеческие останки. Об этом 2 мая сообщил начальник информационного отдела администрации района Марат Ханов, передает РИА «Новости».

    «При строительстве дороги в объезд Хасавюрта нашли человеческие останки, пока — останки двух человек. Дорожные работы приостановлены», — сказал он.
    Один из специалистов, принимающих участие в археологических раскопках, заявил, что останки могут относиться к II–I веку до н. э. По его словам, периферийное положение останков свидетельствует о низком социальном статусе, который человек имел при жизни, сообщают «Известия».
    Сейчас на месте работают археологи.

    Ранее «Фонтанка» писала, что в секторе Газа обнаружили сотни тел, массово захороненных в Хан-Юнисе. Специалисты обнаружили, что животы у части погибших были изрезаны и зашиты нестандартным способом, что наводит на мысль о краже органов.

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    ДагестанОстанки
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    Комментарии 8

    mrA02 Мая 2024 в 18:08
    ага, древние))
    +3−0
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