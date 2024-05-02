В Дагестане при дорожных работах обнаружили древние скелеты людей

В Новолакском районе Дагестана во время дорожных работ были обнаружены древние человеческие останки. Об этом 2 мая сообщил начальник информационного отдела администрации района Марат Ханов, передает РИА «Новости».

«При строительстве дороги в объезд Хасавюрта нашли человеческие останки, пока — останки двух человек. Дорожные работы приостановлены», — сказал он.

Один из специалистов, принимающих участие в археологических раскопках, заявил, что останки могут относиться к II–I веку до н. э. По его словам, периферийное положение останков свидетельствует о низком социальном статусе, который человек имел при жизни, сообщают «Известия».

Сейчас на месте работают археологи.