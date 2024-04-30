Главы МИД РФ и Таджикистана провели телефонный разговор. Содержание беседы ведомства изложили по-разному

30 апреля 2024 года по просьбе российской стороны министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухриддин провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Обе стороны опубликовали краткое содержание беседы на официальных сайтах дипломатических ведомств, однако изложенные версии разнятся между собой.



По версии таджикской стороны, Сироджиддин Мухриддин подчеркнул, что негативное отношение к гражданам Таджикистана и повсеместное нарушение их прав и свобод не соответствуют принципам двусторонних отношений, и обратил внимание собеседника на необходимость соблюдения российской стороной положений базовых двусторонних и многосторонних нормативно-правовых актов, в частности, Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией от 25 мая 1993 года и Договора о союзническом взаимодействии между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией, ориентированном в XXI век, от 16 апреля 1999 года.