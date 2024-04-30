Какие поликлиники и офисы врачей общей практики появляются в новостройках

Фото: предоставлено СК «Дальпитерстрой» Поделиться Поделиться





В 2024 году в городе планируется ввести 10 объектов здравоохранения, часть из которых располагается в кварталах новостроек и создается за счет застройщиков. Чаще всего это поликлиники или офисы врачей общей практики.

Как рассказали «Фонтанке» в комитете по строительству Санкт-Петербурга, в 2023 году в городе было введено 11 объектов здравоохранения, включая амбулаторный корпус онкологической больницы в Песочном, три поликлиники, две станции скорой помощи и пять встроенных офисов врачей общей практики. Из них две поликлиники были построены за счет инвесторов, а одна — в рамках Адресной инвестиционной программы, которая финансируется за счет бюджета. Пять встроенных объектов — также инвесторские. В 2024 году по плану должны ввести 10 объектов здравоохранения, среди которых поликлиника в Красногвардейском районе, две станции скорой помощи в Петродворцовом и Красносельском районах, а также 4 встроенных помещения для размещения кабинетов врачей общей практики. В планах на 2025 год — 30 объектов здравоохранения, включая 14 отдельно стоящих и 16 встроенных кабинетов врачей общей практики.



Планы и нормативы Медицинские объекты встречаются в жилых комплексах реже, чем школы и детские сады, но это такая же необходимая и значимая часть социальной инфраструктуры квартала, как и образовательные объекты, отмечает Наталья Кукушкина, руководитель группы маркетинга компании ЦДС.

— Наличие и объем площадей под объект медицинского назначения рассчитывается так же, как в случае со школами и садиками, из объема проектируемого жилья и наличия аналогичных социальных объектов поблизости, — пояснила она. — Итогом становится согласованный городом проект с определенным набором социальных обязательств, которые застройщик должен выполнить.



Наталья Кукушкина рассказала, что в задачу девелопера входит проектирование и строительство помещения для размещения медицинской организации, соответствующее всем современным стандартам и нормативам.

— Мы передаем такие площади с полной отделкой, а открытие медицинского объекта: закупка специализированного оборудования и лекарств, наем персонала и т.д. — находится в ведении города или муниципалитета, — добавила она.

— В наших проектах квартальной застройки мы предусматриваем помещения на первых этажах для врачей общей практики рядом с коммерческими помещениями, — говорит Сергей Софронов, коммерческий директор ГК «ПСК». — Для них также дополнительно рассчитываются парковочные места согласно действующим нормам.



Также у ГК «ПСК» есть опыт проектирования большой поликлиники в Красном Селе: она была построена в 2021 году и открыта для пациентов в 2022-м. Ее мощность 600 посетителей в смену.



— В ней есть операционные, дневной стационар и даже бассейн, — добавил Сергей Софронов. — Она интересна не только размерами и профильным наполнением, но и архитектурой — построена в модном стиле хаотизм. То есть, и красивая, и функциональная.

Строительная компания «Дальпитерстрой» построила и ввела в эксплуатацию к настоящему времени две государственных поликлиники: в 2010 году — отделение общей врачебной практики СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 52» в поселке Парголово и поликлиническое отделение «Шушары» городской поликлиники № 60 Пушкинского района — в 2021 году.



Дмитрий Калинин, директор проекта «Северная долина» компании «Главстрой Санкт-Петербург», рассказал, что в жилых комплексах компании работают как государственные поликлиники, так и частные медучреждения.

— В 2023 году в ЖК «Северная долина» мы ввели в эксплуатацию детскую и взрослую поликлиники на 384 и 960 посещений в смену соответственно, которые начали работу весной этого года, — добавил он. — В детской поликлинике дети и их родители могут обратиться за помощью к педиатрам и узкопрофильным специалистам. В здании оборудована комната здорового ребенка, процедурные кабинеты с современным оборудованием, а также соляная пещера и бассейн для лечебного плавания.



Во взрослой поликлинике с женской консультацией жителей принимают участковые терапевты и врачи-специалисты по направлениям. Медицинское учреждение оснащено бассейном, а также самым новейшим диагностическим и лабораторным оборудованием. Здесь можно пройти необходимые обследования и курс реабилитации.



Всего, по словам Дмитрия Калинина, на территории «Северной долины» работают более 40 объектов здравоохранения, среди них детская поликлиника № 71 (два здания площадью 691 кв. м и 16 тыс. кв. м), поликлиника для взрослых № 117 площадью более 22 тыс. кв. м, а также кабинеты врачей общей практики, частные медицинские центры, стоматологические клиники, медицинские лаборатории. Медицина в ЖК «Юнтолово» представлена кабинетом врача общей практики, стоматологиями, медицинскими центрами и лабораториями.



Офис для врача Одна из самых популярных форм медицинских учреждений, развивающихся в новостройках — это встроенные кабинеты врачей общей практики. Первые подобные офисы появились в 2013 году https://www.fontanka.ru/2024/04/25/73500983/ — тогда город привлек частную компанию для работы по ОМС. Сейчас параллельно существуют и «частные», и государственные кабинеты, что для жителей, в общем-то, не так важно — они за обслуживание в них не платят.

Такие офисы появляются во многих новых жилых комплексах. Например, в масштабном проекте Группы «Эталон» — квартале «Галактика», который построен на территории двух районов — Адмиралтейского и Московского, — предусмотрены два кабинета врача общей практики площадью более 600 кв. м: в жилом комплексе комфорт-класса на Парфеновской улице и в ЖК класса бизнес-лайт «Галактика.Премиум» на Малой Митрофаньевской улице.



В построенном Группой «Эталон» ЖК комфорт-класса «Дом на Блюхера», который расположен в Калининском районе, также работают сразу два кабинета врача общей практики общей площадью более 400 кв.м, в них разместились взрослое и детское отделения.

— Кабинеты участковых врачей — это из категории требований в рамках социальных обязательств, которые в том или ином виде есть у каждого проекта, поэтому в предусмотренных помещениях размещаются объекты системы ОМС, — говорит Сергей Софронов.

Как сообщили в пресс-службе Setl Group, практически в каждом жилом комплексе, возводимом холдингом, предусмотрены встроенные помещения для медицинских услуг — и, в основном, это кабинеты врача общей практики.



— Мы уже передали городу 6 таких кабинетов площадью почти 2 тыс. кв. м в Красносельском, Приморском, Выборгском, Московском районах, а также в Ленобласти, — отметили в компании. — Все они располагаются в уже построенных жилых комплексах. Кроме того, на проспекте Ветеранов, в ЖК «Солнечный город. Резиденции» уже готово и планируется к передаче городу помещение площадью 427,3 кв. м, в котором предполагается размещение центра реабилитации инвалидов.



— В ЖК ЦДС «Полюстрово» работает кабинет врача-педиатра участкового детского поликлинического отделения № 9, — рассказала Наталья Кукушкина. — Медучреждение открылось в помещении, которое мы передали городу в рамках исполнения наших социальных обязательств. Кроме того, в 2023 году для открытия государственного медицинского учреждения в квартале Parkolovo мы передали городу около 400 кв. м встроенных помещений на первом этаже. Филиал поликлиники № 63 должен начать работу в сентябре 2024 года.

Открываются в новостройках и частные клиники: по словам Сергея Софронова, они чаще всего арендуют помещения, крайне редко выкупая коммерческую недвижимость.

Планы на будущее По мере застройки кварталов должны появляться и новые медицинские учреждения. Так, у ЦДС сейчас в работе еще два медицинских учреждения: поликлиники в жилых комплексах ЦДС «Московский» и ЦДС «Приневский». В данный момент они находятся в стадии проектирования и получения разрешения на строительство, сообщила Наталья Кукушкина. Кроме того, строительство поликлиники запланировано в рамках пятой очереди квартала Parkolovo. Еще одна поликлиника появится в следующих очередях квартала ЦДС Dreamline.



На стадии строительства в ЖК «Юнтолово» находится детско-взрослая поликлиника, куда смогут обратиться за помощью до 420 взрослых и 168 малышей в смену. Как сообщил Дмитрий Калинин, ввести объект в эксплуатацию планируется в 2025 году.

В процессе передачи городу находится помещение для размещения детского поликлинического отделения в Московском районе на Черниговской улице в составе ЖК Квартал Che площадью около 1 000 кв.м, рассказали в пресс-службе Группы «Эталон». А в 2024 году компания завершит строительство проекта класса бизнес-лайт iLONA в Выборгском районе (Нейшлотский переулок), в составе которого предусмотрено просторное помещение общей площадью более 750 кв.м для размещения отделения дневного пребывания детей с ограниченными возможностями.



Кроме того, в этом году Группа «Эталон» планирует ввести в эксплуатацию жилой проект бизнес-класса DOMINO в Приморском районе, на Белоостровской улице, в котором тоже появится кабинет врача общей практики общей площадью более 300 кв.м. Кабинет врача общей практики для размещения взрослого и детского отделения площадью более 600 кв. м. запроектирован и во флагманском петербургском проекте компании — премиальном жилом комплексе «ЛДМ», в Петроградском районе на улице Профессора Попова, который планируется ввести в эксплуатацию в 4 кв. 2027 года.



Сейчас в стадии строительства у Setl Group находится четырехэтажная поликлиника в жилом комплексе Pulse Premier на Октябрьской набережной. В ней предусмотрены кабинеты для узкопрофильных специалистов, ЛФК, лучевой диагностики и дневной стационар. За смену она сможет принять до 420 взрослых и детей. Ввод в эксплуатацию запланирован на конец II квартала 2025 года, затем поликлинику передадут городу.

Также в строящихся жилых комплексах, таких как «Парадный Ансамбль», Amber Club, «Прайм Приморский», «Дворцовый фасад» и «Титул», будут располагаться офисы врачей общей практики, которые впоследствии будут безвозмездно переданы городу. А в ЖК «Панорама парк Сосновка» на Светлановском проспекте уже готово помещение для стоматологии, которое будет передано городской администрации уже в этом году.



Также Setl Group безвозмездно передал городу земельный участок на юге Петербурга в ЖК Univer City площадью 10,8 тыс. кв. метров для строительства поликлиники на 340 посещений за смену. А в Красносельском районе, в жилом комплексе «Солнечный город», застройщик безвозмездно передал городу земельный участок площадью около 9 тыс. кв. м для строительства поликлиники на 620 посещений за смену с отделением стоматологии и женской консультацией.



У СК «Дальпитерстрой» на стадии проектирования сейчас находятся несколько государственных объектов здравоохранения: два в Пушкинском, один в Выборгском и один в Красногвардейском районах. Это встроенная взрослая поликлиника в Ленсоветовском, отдельно стоящий поликлинический комплекс со станцией скорой помощи в Шушарах, отдельно стоящая взрослая поликлиника в Парголово, отдельно стоящий поликлинический комплекс в Красногвардейском районе. Как сообщили в компании, сейчас по указанным объектам идут переговоры с районными администрациями по вопросу заключения соглашений.

