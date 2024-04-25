Как приближается медицинская помощь к пациентам, или Зачем Петербургу сто офисов врачей общей практики

Фото: предоставлено ГК «Евромед» Поделиться Поделиться





В Петербурге число медцентров, работающих в «шаговой доступности» от своих пациентов, скоро достигнет сотни. Если 10 лет назад их открывали в основном частники, то последние пять лет офисами врачей общей практики новостройки насыщает город. Рассказываем, как «офисное» движение сокращает дефицит амбулаторной помощи в Петербурге.



По данным городского комитета по строительству, в прошлом году в Петербурге построены 3 новых поликлиники и 5 офисов общей практики (всего 11 объектов здравоохранения сданы в эксплуатацию). В 2024 году запланированы к сдаче 10 объектов здравоохранения, включая поликлинику в Красногвардейском районе и 4 встроенных офиса врачей общей практики. А в 2025 году в Петербурге намерены открыть 30 объектов, из них 16 — встроенные офисы врачей общей практики.



Новые поликлиники в строящихся микрорайонах открываются параллельно с «временными» офисами врачей общей практики. Такого количества компактных медцентров, расположенных в жилых домах — рядом со своими пациентами, нет ни в одном регионе страны.



«Офисная история». Большой скандал помог создать маленькие ВОПы Впервые в Петербурге попытались создать офисы семейных врачей в середине 1990-х, но ни специалистов, ни условий для этого не было. Они работали при поликлиниках как кабинеты терапевтов. Только в строящемся Приморском районе единичные офисы ВОПов появились в начале 2000-х в отдельных помещениях в новостройках. Как система, они начали развиваться с появлением государственно-частного партнерства. В 2012 году компания «Евромед» отозвалась на предложение городских властей открыть амбулатории в садоводствах для жителей Петербурга, которые проводят там лето. Спустя год этот опыт решено было перенести в город — тогда как раз разгорался большой скандал из-за «непредоставления» медицинской помощи жителям новостроек. Скандал дошел до Москвы. Петербуржцам, с одной стороны, далеко было добираться до районных поликлиник, с другой, очереди на врачебный прием растягивались на недели, а то и месяцы — мощности действующих медучреждений не были рассчитаны на такой прирост населения.



Во всех районах с высокими темпами строительства жилья город не мог обеспечить жителей медицинской помощью — Приморском, Выборгском, Красносельском. Возведение новых поликлиник в них то и дело замирало или вообще не было запланировано.

В 2013 году впервые в России правительство Петербурга, Территориальный фонд ОМС и комитет по здравоохранению привлекли частную медицинскую компанию «Евромед» для работы в системе ОМС и назвали эту схему государственно-частным партнерством. Схема получилась такая: компания находит помещение, арендует его, ремонтирует, оборудует — словом, создает медцентр, она же нанимает медицинский персонал. К медцентру прикрепляется население ближайших домов, которое и получает в нем первичную медпомощь. Первые 8 офисов с названием «Полис. Участковые врачи» для взрослых появились во все том же Приморском районе. Спустя год добавились еще четыре: два — в Пушкинском (взрослый и детский) и 2 — в Красносельском районе (оба — для взрослых и детей). По договорам с ближайшими районными поликлиниками в них направляются пациенты по необходимости. Потому что сначала, как и в первых офисах при поликлиниках, в новых был только прием врача общей практики — терапевта (педиатра), обследование (забор крови для лабораторных анализов), вакцинация, вызов врача на дом. Но практически сразу стало понятно, что мало организовать прием терапевта в кабинете со столом, стулом, кушеткой для осмотра и тонометром. И в офисах стали появляться «узкие» специалисты — неврологи, кардиологи, оториноларингологи, офтальмологи, эндокринологи и дополнительная аппаратура — ЭКГ, УЗИ, лор-оборудование.



Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и управляющий партнер Euromed Group Александр Абдин на открытии офиса «Полис. Участковые врачи» в Выборгском районе Фото: предоставлено ГК «Евромед» Поделиться Поделиться





Петербургские офисы денег не берут Когда стало понятно, что петербургский эксперимент удался, опыт попробовали перенять в Москве и создали проект «Доктор рядом». Он отличался тем, что частные компании для организации помощи москвичам с полисом ОМС получали помещения для медцентров по принципу «аренда — 1 рубль», площадь в этом помещении (количество квадратных метров), на которой оказывались бесплатные медуслуги, была регламентирована. Получалось, что на одной половине лечили по полису ОМС, на другой — платно. Со временем они все больше переориентируются на коммерческую медицину.



Работа «Полис» с момента создания построена иначе. Компания арендует помещение, оплачивает аренду полным рублем, ведет свое хозяйство и получает «прикрепленное население» — жителей ближайших домов, а медицинскую помощь оказывает только в рамках ОМС, то есть бесплатно.



Фото: предоставлено ГК «Евромед» Фото: предоставлено ГК «Евромед» Фото: предоставлено ГК «Евромед» Поделиться Поделиться





Правда, поначалу народ в бесплатность не верил. Интерьер, аналогичный тому, что пациенты видели в частных клиниках, информационные технологии (запись к врачу, ведение меддокументов), внимательное отношение настораживали: пациенты ожидали подвоха в виде оплаты за помощь. Но ее как не было, так и нет, даже кассы не появились. А спектр услуг расширялся. Сейчас это уже и диспансеризация, которая стала востребованной и у молодежи после эпидемии ковида.



Город продолжал прирастать новыми микрорайонами, но на их жителей не были рассчитаны мощности действующих поликлиник, и находились они далеко не в «шаговой доступности». Число офисов «Полиса» достигло более двух десятков, к созданию новых офисов в новостройках подключилась еще одна частная компания — медицинский центр «XXI век». Сначала это был один офис врачей общей практики в Невском районе, позже их число выросло до четырех: три в Невском районе, один — в Калининском.



Врачебных офисов много не бывает «Когда государство оказалось в трудном положении, оно в лице нашей компании нашло единомышленника — мы разработали совместную программу выхода из сложной ситуации с помощью создания офисов ВОП. Наше сотрудничество назвали государственно-частным партнерством. Формально это, конечно, не ГЧП, а работа частного медицинского учреждения в системе ОМС в соответствии с 323-ФЗ. Но это точно партнерство компании с государственной системой здравоохранения, поскольку офисы и поликлиники «Полиса» работают там, где люди оказываются без медицинской помощи в шаговой доступности, положенной по закону, — поясняет идеолог программы «Полис» в рамках ГЧП, управляющий партнер Euromed Group Александр Абдин. — Инфраструктура не успевает за темпами заселения новых микрорайонов на несколько лет, а мы приходили и приходим на помощь жителям. Когда городские власти открывают там поликлинику, мы можем сворачивать свою работу».



На самом деле, несмотря на открытие новых поликлиник, потребность в офисах врачей общей практики не исчезает. ГЧП, придуманное в начале 2010-х, показало, что это хороший временный способ обеспечения медицинской помощью петербуржцев. И когда Александр Беглов стал губернатором Петербурга, одним из первых его решений был выкуп помещений у застройщиков для 12 государственных офисов врачей общей практики.

Как сообщал заместитель председателя комитета по здравоохранению Дмитрий Мотовилов в эфире телеканала «Санкт-Петербург», весной 2024 года в Петербурге насчитывалось уже 96 офисов, 72 из них — государственные, и планируются к открытию еще несколько. Насыщение новостроек «медициной первой помощи» происходит еще и потому, что строительный бизнес берет на себя социальные обязательства: в проектах квартальной застройки предусматриваются помещения на первых этажах для врачей общей практики. Они передаются городу безвозмездно с полной отделкой. Открытие офиса — закупка специализированного оборудования и лекарств, наем персонала — это уже забота города.



Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на открытии поликлиники №128 в Выборгском районе Фото: Телеграм-канал Александра Беглова Поделиться Поделиться





С появлением новых медицинских учреждений в шаговой доступности, петербуржцам проще получить необходимую помощь. В Приморском, Московском, Выборгском, Красносельском и Пушкинском районах наряду с появившимися государственными офисами продолжают оказывать медпомощь более 200 врачей в 20 медцентрах «Полиса». Когда в Выборгском районе Александр Беглов открыл новую поликлинику, их число уменьшилось. Детский и взрослый «Полисы» лечили здесь петербуржцев 8 лет, детский закрыли.



В 2024 году «Полисы», работающие в ОМС, начали объединять в 6 амбулаторно-поликлинических комплексов с увеличением в каждом количества «узких» специальностей, это дает возможность пациентам получить полный комплекс медуслуг все 7 дней в неделю с 8:00 до 20:00. Три медцентра, по сути, стали поликлиниками, в которых есть врачи практически всех специальностей и новое оборудование диагностики, вплоть до рентген-установки.

