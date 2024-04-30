    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 12

    3 м/с, зап

    771мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.78eur98.03

    Фонтанка SUP

    Первая сотня: подводим итоги первого месяца регистрации на гонку Фонтанка CUP

    113
    обсудить
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Прошел всего месяц с начала регистрации на открытый кубок «Фонтанки.ру» по сапсерфингу Фонтанка CUP — а в гонке уже хотят принять участие более 100 человек. Сильнейшие райдеры страны готовы побороться за звание самого быстрого среди «Профи» и «Любителей».

    Бороться за кубки «Фонтанка CUP», медали и призовые сапсерферы будут 3 августа 2024 года. Уже подтвердили участие спортсмены из разных городов страны, среди которых Севастополь, Краснодар, Самара и, конечно, Санкт-Петербург.

    Напоминаем, что количество слотов ограничено, при этом участие в гонке — платное. Следующее повышение цен запланировано на 1 июня, так что не упустите возможности приобрести слот по минимальной цене.

    Небольшой бонус для тех участников гонки, у кого останутся силы после завершения скоростного заплыва — вы можете еще раз проплыть дистанцию, уже в спокойном темпе вместе с карнавальным шествием фестиваля Фонтанка SUP. Дополнительная регистрация не потребуется. Для всех остальных регистрация на Международный фестиваль сапсерфинга Фонтанка SUP откроется 1 июня.

    Фото: «Фонтанка.ру»

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close