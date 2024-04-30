Первая сотня: подводим итоги первого месяца регистрации на гонку Фонтанка CUP

Прошел всего месяц с начала регистрации на открытый кубок «Фонтанки.ру» по сапсерфингу Фонтанка CUP — а в гонке уже хотят принять участие более 100 человек. Сильнейшие райдеры страны готовы побороться за звание самого быстрого среди «Профи» и «Любителей».
Бороться за кубки «Фонтанка CUP», медали и призовые сапсерферы будут 3 августа 2024 года. Уже подтвердили участие спортсмены из разных городов страны, среди которых Севастополь, Краснодар, Самара и, конечно, Санкт-Петербург.
Напоминаем, что количество слотов ограничено, при этом участие в гонке — платное. Следующее повышение цен запланировано на 1 июня, так что не упустите возможности приобрести слот по минимальной цене.
Небольшой бонус для тех участников гонки, у кого останутся силы после завершения скоростного заплыва — вы можете еще раз проплыть дистанцию, уже в спокойном темпе вместе с карнавальным шествием фестиваля Фонтанка SUP. Дополнительная регистрация не потребуется. Для всех остальных регистрация на Международный фестиваль сапсерфинга Фонтанка SUP откроется 1 июня.