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    «Набей им морду, покажи, что ты настоящий белорус»: Лукашенко дал совет спортсменам, которые едут на Олимпиаду в нейтральном статусе

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    Президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил давление на спортсменов, решивших участвовать в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. Об этом стало известно 30 апреля из публикации на сайте государственного информационного агентства БелТА.

    «Это дело спортсмена», — заявил Лукашенко, комментируя официальный запрет для белорусов участвовать в церемонии открытия и командных видах спорта, позволяющий выступать лишь в нейтральном статусе, подразумевающий полное отсутствие у спортсмена национальной символики и связи с национальным Олимпийским комитетом.

    «То, что эти мерзавцы творят в спорте, лучше спорт не делает. Особенно олимпийское движение. Вы знаете, в прошлые времена на время олимпиад войны прекращались — это были мирные-мирные соревнования. Во что они сейчас превратились, вы видите. По поводу участия — я понимаю спортсменов: это их жизнь», — сказал глава государства и добавил: «Если уж ты отобрался и едешь туда в нейтральном статусе, набей им морду, покажи им, что ты настоящий белорус. Мы все равно будем понимать, что ты белорус, и когда ты выйдешь победителем — это для нас хорошая тема для того, чтобы мы им еще и политически морду набили».

    В заключение Лукашенко выразил уверенность в том, что «завтра мы вернемся в эту европейскую, мировую семью. И мы им покажем, что мы можем».

    Ранее помощник президента РФ Игорь Левитин заявил, что каждый спортсмен из России вправе ехать на Олимпиаду, главное — не дискриминировать там участников СВО.

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    Александр ЛукашенкоОлимпиадаПариж
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