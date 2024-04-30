«Набей им морду, покажи, что ты настоящий белорус»: Лукашенко дал совет спортсменам, которые едут на Олимпиаду в нейтральном статусе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил давление на спортсменов, решивших участвовать в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. Об этом стало известно 30 апреля из публикации на сайте государственного информационного агентства БелТА. «Это дело спортсмена», — заявил Лукашенко, комментируя официальный запрет для белорусов участвовать в церемонии открытия и командных видах спорта, позволяющий выступать лишь в нейтральном статусе, подразумевающий полное отсутствие у спортсмена национальной символики и связи с национальным Олимпийским комитетом.

«То, что эти мерзавцы творят в спорте, лучше спорт не делает. Особенно олимпийское движение. Вы знаете, в прошлые времена на время олимпиад войны прекращались — это были мирные-мирные соревнования. Во что они сейчас превратились, вы видите. По поводу участия — я понимаю спортсменов: это их жизнь», — сказал глава государства и добавил: «Если уж ты отобрался и едешь туда в нейтральном статусе, набей им морду, покажи им, что ты настоящий белорус. Мы все равно будем понимать, что ты белорус, и когда ты выйдешь победителем — это для нас хорошая тема для того, чтобы мы им еще и политически морду набили».