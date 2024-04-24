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    Помощник президента РФ: каждый спортсмен из России вправе ехать на Олимпиаду, главное — не дискриминировать там участников СВО

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    5 комментариев

    Помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин назвал выступление на Олимпийских играх в Париже правом каждого российского спортсмена. Слова чиновника 24 апреля приводит ТАСС.

    При этом обязательным условием для участия в соревнованиях Левитин обозначил отказ спортсменов от подписания документов, которые могли бы как-то порочить участников специальной военной операции.

    «Олимпиада — это Олимпиада не стран, а спортсменов. Здесь позиция такая, что это право каждого спортсмена, и если спортсмен решит ехать на Олимпийские игры, он туда едет в качестве нейтрального спортсмена. Но самое главное, что он не должен подписывать никаких документов, которые дискриминируют ту работу, которую делают ребята там, на передовой», — сказал помощник президента. О подписании каких документов идет речь, не уточняется.

    Также Игорь Левитин выразил слова благодарности ветеранам СВО на встрече с руководством Паралимпийского комитета России, сказав следующее: «Я хотел бы прежде всего поблагодарить тех ребят, которые здесь присутствуют, за их мужество и стойкость. За то, что вы отстаиваете честь нашей страны. Мы это видим и гордимся вами. Есть поручение президента России, чтобы вы как можно активнее занимались спортом».

    Ранее Левитин призывал заменить слово «кешбэк» на русский аналог.

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    Игорь ЛевитинОлимпиада в ПарижеСВО
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    Комментарии 5

    Dmitry Antonov24 Апр 2024 в 17:14
    Таки "не дискредитировать" или не "дискриминировать"? Кто это на сей раз отличился?
    +0−0
    DanCitizen24 Апр 2024 в 17:06
    Этот товарищ в свое время , как смотрящий за нефте и газоперевозками банды кооператива "Озеро", был назначен министром транспорта. Сейчас, видимо, это должность почётного пенсионера
    +1−0
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