Помощник президента РФ: каждый спортсмен из России вправе ехать на Олимпиаду, главное — не дискриминировать там участников СВО

Помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин назвал выступление на Олимпийских играх в Париже правом каждого российского спортсмена. Слова чиновника 24 апреля приводит ТАСС.



При этом обязательным условием для участия в соревнованиях Левитин обозначил отказ спортсменов от подписания документов, которые могли бы как-то порочить участников специальной военной операции.

«Олимпиада — это Олимпиада не стран, а спортсменов. Здесь позиция такая, что это право каждого спортсмена, и если спортсмен решит ехать на Олимпийские игры, он туда едет в качестве нейтрального спортсмена. Но самое главное, что он не должен подписывать никаких документов, которые дискриминируют ту работу, которую делают ребята там, на передовой», — сказал помощник президента. О подписании каких документов идет речь, не уточняется.