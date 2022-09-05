Помощник президента Левитин призвал заменить слово «кешбэк» на русский аналог

Помощник президента России Игорь Левитин предложил отказаться от использования иностранного слова «кешбэк». В качестве альтернативы он назвал слово «возврат». Об этом 5 сентября сообщает РИА Новости.
«Практически все говорят «кешбэк». Может быть, уже уйдем от этого... Давайте назовем по-русски — «возврат.рф» или что-то такое... Мне кажется, что, если мы такое решение примем, будет польза для людей», — заявил он во время подготовки к заседанию президиума Госсовета. Левитин напомнил о том, что многие иностранные компании ушли из страны.
6 сентября Путин проведет на полях Восточного экономического форума во Владивостоке расширенное заседание Госсовета по вопросам развития туриндустрии в современных условиях.