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    ЧП в нехорошей квартире на Славы

    «У них долг за квартплату 156 тысяч». На Славы горела квартира с плохой репутацией

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    Во Фрунзенском районе Петербурга, на проспекте Славы, 29 днем 28 апреля тушили квартиру. Экстренные службы эвакуировали пять человек, одну женщину госпитализировали.

    читатель «Фонтанки» Игорь

    «Я вышел из своей парадной и сразу увидел бегущих пожарных, подъехали два пожарных расчета. Насколько я знаю, загорелась квартира, где живут маргиналы», — сообщил «Фонтанке» читатель Игорь Шлыков, который живет в доме, где случился пожар.

    Председатель ТСЖ «Славы — 29» подтвердила, что пожар случился в муниципальной квартире с плохой репутацией. Со слов самих жильцов, квартира загорелась из-за плохо потушенной сигареты.

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    «Там живут мать и дочь, дочери около 30 лет. Обе алкоголички. У них долг за квартплату 156 тысяч рублей. Сами рассказывают мне, что напились сегодня, мать курила в постели, тушила сигарету об одеяло. Когда загорелось, они не смогли даже найти ключ, чтобы открыть дверь и выйти. Пожарные вскрывали дверь, дочь вытащили через окно. Помогал какой-то мужчина, наверное, сосед наш», — рассказала председатель ТСЖ Светлана Агранова.

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    Сейчас в доме частично перекрывают воду, потому что в загоревшейся квартире прорвало батарею. По данным МЧС, источник пожара был на кухне: она полыхала полностью. Комнаты пострадали не так сильно.

    Неблагополучная семья живет в доме давно: по словам соседей и представителей ТСЖ, они получили ее от государства еще в советское время.

    По данным МЧС, на месте работали три единицы техники и 12 специалистов, пожар был потушен в течение получаса.

    Еще один серьезный пожар случился сегодня в Сестрорецке, там пострадали два человека.

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