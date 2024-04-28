«У них долг за квартплату 156 тысяч». На Славы горела квартира с плохой репутацией

Во Фрунзенском районе Петербурга, на проспекте Славы, 29 днем 28 апреля тушили квартиру. Экстренные службы эвакуировали пять человек, одну женщину госпитализировали.

читатель «Фонтанки» Игорь

«Я вышел из своей парадной и сразу увидел бегущих пожарных, подъехали два пожарных расчета. Насколько я знаю, загорелась квартира, где живут маргиналы», — сообщил «Фонтанке» читатель Игорь Шлыков, который живет в доме, где случился пожар.



Председатель ТСЖ «Славы — 29» подтвердила, что пожар случился в муниципальной квартире с плохой репутацией. Со слов самих жильцов, квартира загорелась из-за плохо потушенной сигареты.

Фото: читатель «Фонтанки» Игорь Фото: читатель «Фонтанки» Игорь Поделиться Поделиться





«Там живут мать и дочь, дочери около 30 лет . Обе алкоголички. У них долг за квартплату 156 тысяч рублей. Сами рассказывают мне, что напились сегодня, мать курила в постели, тушила сигарету об одеяло. Когда загорелось, они не смогли даже найти ключ, чтобы открыть дверь и выйти. Пожарные вскрывали дверь, дочь вытащили через окно. Помогал какой-то мужчина, наверное, сосед наш», — рассказала председатель ТСЖ Светлана Агранова.

Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Сейчас в доме частично перекрывают воду, потому что в загоревшейся квартире прорвало батарею. По данным МЧС, источник пожара был на кухне: она полыхала полностью. Комнаты пострадали не так сильно.

Неблагополучная семья живет в доме давно: по словам соседей и представителей ТСЖ, они получили ее от государства еще в советское время.

