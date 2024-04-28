«У них долг за квартплату 156 тысяч». На Славы горела квартира с плохой репутацией

Во Фрунзенском районе Петербурга, на проспекте
читатель «Фонтанки» Игорь
«Я вышел из своей парадной и сразу увидел бегущих пожарных, подъехали два пожарных расчета. Насколько я знаю, загорелась квартира, где живут маргиналы», — сообщил «Фонтанке» читатель Игорь Шлыков, который живет в доме, где случился пожар.
Председатель ТСЖ «Славы — 29» подтвердила, что пожар случился в муниципальной квартире с плохой репутацией. Со слов самих жильцов, квартира загорелась из-за плохо потушенной сигареты.
«Там живут мать и дочь, дочери около
Сейчас в доме частично перекрывают воду, потому что в загоревшейся квартире прорвало батарею. По данным МЧС, источник пожара был на кухне: она полыхала полностью. Комнаты пострадали не так сильно.
Неблагополучная семья живет в доме давно: по словам соседей и представителей ТСЖ, они получили ее от государства еще в советское время.
По данным МЧС, на месте работали три единицы техники и 12 специалистов, пожар был потушен в течение получаса.
Еще один серьезный пожар случился сегодня в Сестрорецке, там пострадали два человека.