Беглов поблагодарил Путина за организацию выставки «Россия» на ВДНХ

Губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным поблагодарил главу государства за организацию на ВДНХ выставки-форума «Россия» и за инициативу по ее продлению. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
Беглов отметил, что на этой выставке Петербург и другие регионы страны смогли представить «свои ключевые достижения в разных сферах, увидеть, как сильно изменились город и страна за последние годы, представить другим и лучше увидеть самим проекты развития города, заинтересовать новых туристов, напомнить им о его достопримечательностях».
Беглов анонсировал, что 27 мая, в День города, власти планируют открыть в пространстве музея «Россия — моя история» мультимедийную выставку-путешествие «Мой Петербург».
Выставку-форум «Россия», которая проходит на ВДНХ, продлили до 8 июля. Петербург подготовил новую программу, как для собственного стенда, так и для общих мероприятий. Подробнее читайте на «Фонтанке».