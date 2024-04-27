    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 9

    2 м/с, ю-з

    764мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd92.01eur98.72

    Беглов поблагодарил Путина за организацию выставки «Россия» на ВДНХ

    589
    3 комментария

    Губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным поблагодарил главу государства за организацию на ВДНХ выставки-форума «Россия» и за инициативу по ее продлению. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

    Беглов отметил, что на этой выставке Петербург и другие регионы страны смогли представить «свои ключевые достижения в разных сферах, увидеть, как сильно изменились город и страна за последние годы, представить другим и лучше увидеть самим проекты развития города, заинтересовать новых туристов, напомнить им о его достопримечательностях».

    Беглов анонсировал, что 27 мая, в День города, власти планируют открыть в пространстве музея «Россия — моя история» мультимедийную выставку-путешествие «Мой Петербург».

    Выставку-форум «Россия», которая проходит на ВДНХ, продлили до 8 июля. Петербург подготовил новую программу, как для собственного стенда, так и для общих мероприятий. Подробнее читайте на «Фонтанке».

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close