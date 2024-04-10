Свадьбы, цветы и креатив: что покажет Петербург на выставке «Россия» весной и летом

Фото: СПб ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро» Поделиться Поделиться





Выставку-форум «Россия», которая проходит на ВДНХ, продлили до 8 июля. Петербург подготовил новую программу, как для собственного стенда, так и для общих мероприятий. «Фонтанка» рассказывает, что, где и когда можно будет посмотреть с середины апреля и до середины лета.



С 13 апреля по 8 июля на петербургском стенде в павильоне № 75 сменится шесть тематических сезонов:

16 апреля — 5 мая — Креативный сезон

7–19 мая — Легендарный сезон

21 мая — 2 июня — Блистательный сезон

4–16 июня — Энергичный сезон

18–30 июня — Семейный сезон

2–8 июля — Открытый сезон

Каждый из сезонов покажет город на Неве с разных сторон, неизвестных подчас даже самим петербуржцам.

Петербург участвует и в общевыставочной программе. Во время Всероссийского свадебного фестиваля (12–19 мая), приуроченного к Году семьи в России, запланированы выездные регистрация брака, представления, посвященные свадебным традициям народов России, свадебные уличные шествия и т. п.



На Фестивале цветов 19 мая на площади Промышленности ВДНХ Петербург представит свою цветочную композицию, продолжающую традиции садово-паркового искусства, зародившиеся еще во времена Петра I. Последние несколько лет в Петербурге проводится большой цветочный фестиваль, где участвуют лучшие флористы из России и стран СНГ. Так, в прошлом году фестиваль был посвящен 350-летию Петра I и участники вдохновлялись петербургскими достопримечательностями и Петровской эпохой. Например, сцена для бала была оформлена в виде палубы парусника «Полтава» — 54-пушечного линейного корабля.



В Ночь музеев — 18 мая — на петербургском стенде планируется большой музыкальный фестиваль.

Продолжатся мастер-классы, встречи с интересными людьми, викторины и конкурсы. Например, здесь можно выиграть тур в Санкт-Петербург.



Стенд Петербурга узнаваем благодаря разводному пролету моста — это копия Дворцового моста в масштабе 1:40, который разводится раз в час. В мультимедийном режиме представлены самые красивые места города, и даже сменяются времена года: гости то идут по замерзшему льду рек и каналов, а под их ногами бегут трещинки льда, то шуршат листьями в осеннем Летнем саду.



«Не все гости ВДНХ были в Петербурге. Поэтому наша задача — провести небольшую погружающую экскурсию, благодаря которой многие захотят впервые или повторно, семьями, приехать в Петербург и ощутить его атмосферу», — подчеркивает креативный директор петербургского стенда Мария Гуткова.

Что уже было За время проведения выставки «Россия» петербургский стенд посетили более 2 млн человек. Всего за 5 месяцев было представлено 16 тематических сезонов, рассказывающих о разных сторонах жизни города: история, культура, промышленность, транспорт, медицина, образование, туризм.



В соответствии с сезоном трансформировался и сам стенд. Здесь можно было заглянуть в микроскоп, завязать морской узел, погрузиться в тонкости корабельной сварки или примерить форму хоккеиста.

Среди экспонатов можно отметить необычный арт-объект — бюст Петра I, выполненный из хирургических инструментов, предоставленных медицинскими учреждениями Петербурга. Скульптуру изготовили из медицинской стали методом художественной сварки. Для создания бюста потребовалось более 100 килограммов отслуживших срок скальпелей, ножниц, зажимов, пинцетов и т. д. Суммарный вес объекта вместе с постаментом составил 150 кг, высота бюста — 150 см, подиума — 70 см. И сразу на стенде он получил диплом о внесении в «Книгу рекордов России».



Фото: СПб ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро» Фото: СПб ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро» Фото: СПб ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро» Фото: СПб ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро» Фото: СПб ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро» Фото: СПб ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро» Фото: СПб ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро» Поделиться Поделиться





На Неделе науки петербуржцы показали стопоходящую машину Чебышева, фактически — это робот, созданный знаменитым ученым в конце 19-го века, а также коронационный альбом императрицы Елизаветы Петровны 18-го века. Все желающие смогли совершить виртуальную экскурсию по Константиновскому дворцу и «пообщаться» со всеми российскими императорами.

В сезоне «Культура» в Москву временно переехал Степан — знаменитый «Заяц на скамейке» из Петропавловской крепости. Рядoм с ним можно было сфoтoграфирoваться или прoстo пoсидеть, пoчитать книгу. Также совершил путешествие из Петербурга в Москву знаменитый «Петербургский ангел» скульптoра Рoмана Шустрoва, «живущий» в сквере Молодежного театра на Фонтанке.



В нoябре из Петрoпавлoвскoй крепoсти на выставку приехал «Заяц, спасающийся oт навoднения», а вo время Герoическoй недели, пoсвящённoй 80-летию снятия блокады Ленинграда, — Кoт Елисей с Малoй Садoвoй улицы. Пoсле выставки все экспoнаты возвращаются домой.

А вот копия знаменитого Чижика-пыжика с Фонтанки прижилась на стенде — гости выставки, как и туристы в Петербурге, бросают монетки на удачу — видимо, хотят вернуться на стенд Петербурга. Во время концертно-театральной недели экспозиция петербургского стенда превратилась в классическую афишную тумбу, украшенную роскошными сценическими костюмами. С помощью цифровых технологий были созданы 3D-аватары в виде Кота Ученого и Царевны Лебедь — создатели вдохновились предстоящим 225-летием со дня рождения Пушкина. С ними можно было, например, обсудить капризы петербургской погоды, спеть песню, задать вопрос. Не всегда ответы были предсказуемы. Например, один раз на «Как дела?» Кот ответил: «Паршиво». Оказалось, что ему показались слишком простыми вопросы, которые ему задавали всю неделю, а он все-таки Ученый!



На Литературной неделе на петербургском стенде внезапно появились… парфюмеры. Гости могли буквально почувствовать дух «Войны и мира» или «Преступления и наказания» на выставке «Читаем носом». А вдохновившись «Алыми парусами» Грина, они создали духи «Мечта» с легкими нотками грейпфрута, фрезии и айвы.



Туристы в городе и на стенде Самым продолжительным на петербургском стенде стал гостеприимный сезон — он продлился с 19 октября 2023 года по 8 января 2024 года. За это время стенд посетили 322 тысячи человек, которые смогли увидеть, что сегодня Петербург — это не только Невский проспект, Эрмитаж, Петропавловская крепость, а еще и Севкабель-порт, Никольские ряды, фестиваль «Чудо света», «Остров фортов» в Кронштадте, главный храм ВМФ России, Морской Никольский собор в Кронштадте и многое другое.

Туристическими амбассадорами стали 20 известных петербуржцев, среди которых депутат Государственной думы Николай Валуев, исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, директор Русского музея Алла Манилова, соорганизатор проекта «Остров фортов» Марика Коротаева, почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько, президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, журналист и режиссер Ника Стрижак, артисты и музыканты Олег Погудин, Андрей Косинский, Dante, Сергей Рогожин и другие.



Для профессионалов в сфере туризма здесь презентовали два национальных маршрута: «Санкт-Петербург. Новая география» и «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба». Их уже активно «продают» туроператоры, а несколько посетителей смогли выиграть поездки в Северную столицу разной продолжительности и насыщенности.

Отмечается, что более половины турпотока в Петербурге приходится на семьи (51% в 2022 году и 53% — в 2023-м). Для туристов с детьми также создаются специальные программы, включающие квесты и мастер-классы, расширяют спектр услуг отели.



Всего же за прошедший год город на Неве посетило 9,4 млн гостей, что в полтора раза больше, чем в 2021 году. Вклад туризма в экономику Петербурга за 2023 год оценивается в 483 млрд рублей, что на 32% выше значений годом ранее и на 27% — чем до пандемии.



«Наши гости все чаще повторно посещают Северную столицу — в 2023 году к нам еще раз вернулся и планирует приехать вновь почти каждый второй турист», — прокомментировал Сергей Корнеев, председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.



Он отметил также, что реализация проекта «Новая туристская география» способствует повышению комфортности городской среды. Это и развитие общественных пространств, и внимание к экологии, и вовлечение местных ресурсов. «Мы являемся первыми, кто задал старт проектам по реновации старых заводов и предприятий в новые творческие центры и общественные пространства. Среди наиболее известных — «Севкабель-порт», «Новая Голландия», культурный центр "Левашовский хлебозавод"», — добавил Корнеев. По его словам, новые точки притяжения влияют на создание рабочих мест в туристской отрасли и сейчас уже каждое двенадцатое рабочее место в Петербурге связано со сферой туризма.

