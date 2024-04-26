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    Общее собрание акционеров Банка «Санкт-Петербург» одобрило выплату дивидендов за 2023 год

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    Годовое общее собрание акционеров ПАО «Банк "Санкт-Петербург"» утвердило выплату дивидендов за 2023 год.

    По новой дивидендной политике, утвержденной в марте 2024 года, на выплату дивидендов направят 40% чистой прибыли за прошлый год.

    В итоге совокупный размер дивидендов по результатам 2023 года, с учетом уже выплаченных за его второе полугодие, составит 42,45 рубля по обыкновенным акциям, а по привилегированным акциям — 0,44 рубля на акцию.

    Дата отсечки, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 6 мая 2024 года.

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