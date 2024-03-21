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    Наблюдательный совет Банка «Санкт-Петербург» рекомендовал направить 40% чистой прибыли за 2023 год на дивиденды

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    Наблюдательный совет Банка утвердил новую дивидендную политику, увеличив целевую долю чистой прибыли, которая пойдет на выплату дивидендов. Если раньше это было «не менее 20%», то теперь «в пределах от 20% до 50%».

    Что касается дивидендов за 2023 год, то Наблюдательный совет рекомендовал Годовому Общему Собранию Акционеров (ГОСА), которое пройдет 25 апреля, направить на дивиденды 40% от чистой прибыли за 2023 год. Исходя из этого расчета, размер дивиденда на одну обыкновенную акцию составит 42,45 руб. С учетом 19,08 руб. выплаченных промежуточных дивидендов за полгода 2023 года, по итогам года рекомендовано выплатить 23,37 руб. на одну обыкновенную акцию.

    По привилегированным акциям рекомендовано выплатить 0,22 руб. на одну акцию. С учетом такой же суммы за полугодие совокупный размер дивиденда по результатам 2023 года составит 0,44 руб. на одну привилегированную акцию.

    Лица, имеющие право на получение дивидендов, определятся 6 мая 2024 года.

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