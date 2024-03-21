Наблюдательный совет Банка «Санкт-Петербург» рекомендовал направить 40% чистой прибыли за 2023 год на дивиденды

Наблюдательный совет Банка утвердил новую дивидендную политику, увеличив целевую долю чистой прибыли, которая пойдет на выплату дивидендов. Если раньше это было «не менее 20%», то теперь «в пределах от 20% до 50%».
Что касается дивидендов за 2023 год, то Наблюдательный совет рекомендовал Годовому Общему Собранию Акционеров (ГОСА), которое пройдет 25 апреля, направить на дивиденды 40% от чистой прибыли за 2023 год. Исходя из этого расчета, размер дивиденда на одну обыкновенную акцию составит
По привилегированным акциям рекомендовано выплатить
Лица, имеющие право на получение дивидендов, определятся 6 мая 2024 года.