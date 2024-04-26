На Манежной площади прилюдно сожгли и потушили «кабриолет». Посмотрите, как это было

Танцы, песни, пожар и его тушение. Так на Манежной площади в эту пятницу, 26 апреля, отмечают День пожарной охраны Центрального района Петербурга. Показательной жертвой специалистов стал красный «кабриолет» отечественной сборки.
«День открытых дверей огнеборцев Центрального района в честь 375-летия пожарной охраны России», - сообщили в пресс-службе городского МЧС.
Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»
В связи с праздником движение в районе места его проведения ограничили. Так, с полуночи и до 16:50 запрещен проезд транспорта на участках Манежной площади и Кленовой улицы вдоль дома 4, сообщили в комитете по транспорту города.
Что касается погоды, начало праздника сопроводил небольшой дождь. Температура воздуха сегодня поднимется до +14, порывистый ветер подует с юга со скоростью 5–10 м/с.