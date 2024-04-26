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    Охранника «Ростикса», столкнувшего с лестницы пьяного посетителя, приговорили в Петербурге

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    2 комментария
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Суд в Петербурге вынес приговор охраннику ресторана, который минувшей зимой спустил с лестницы пьяного мужчину в центре города. Посетитель умер от травм через несколько дней.

    Конфликт произошел 10 декабря 2023 года в одиннадцатом часу вечера в помещении ресторана Rostics на Лиговском проспекте, 49. Охранник за куртку оттащил лежавшего на полу пьяного посетителя к лестнице на выход и толкнул вниз, пнув при этом по ноге. Посетитель поднялся на ноги и вернулся. Тогда охранник снова схватил его за куртку и оттолкнул, приложив головой об ограждение лестницы, а затем толкнул с нее, отчего мужчина упал на ступени и ударился затылком, сообщает 26 апреля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Произошедшее засняла камера наблюдения.

    По версии обвинения, подсудимый исполнял должностные обязанности, но явно превысил полномочия, хотя должен был предвидеть последствия своих действий. Кроме того, обвинение полагало, что чоповец применил насилие из личной неприязни в ходе конфликта, то есть без законных оснований.

    Посетителя увезли в больницу в тяжелом состоянии. А 12 декабря он скончался в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе от закрытой черепно-мозговой травмы.

    Подсудимый вину признал частично. Куйбышевский районный суд Петербурга признал его виновным в превышении полномочий, повлекшем тяжкие последствия (по части 2 статьи 203 УК РФ). Мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима и лишению права заниматься охранной деятельностью на такой же срок. Также суд взыскал с ООО «Охранная организация "МСС-Сателлит"» 500 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу пострадавшей стороны.

    Охранника взяли под стражу в зале суда немедленно.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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