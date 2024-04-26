Охранника «Ростикса», столкнувшего с лестницы пьяного посетителя, приговорили в Петербурге

Суд в Петербурге вынес приговор охраннику ресторана, который минувшей зимой спустил с лестницы пьяного мужчину в центре города. Посетитель умер от травм через несколько дней.



Конфликт произошел 10 декабря 2023 года в одиннадцатом часу вечера в помещении ресторана Rostics на Лиговском проспекте, 49. Охранник за куртку оттащил лежавшего на полу пьяного посетителя к лестнице на выход и толкнул вниз, пнув при этом по ноге. Посетитель поднялся на ноги и вернулся. Тогда охранник снова схватил его за куртку и оттолкнул, приложив головой об ограждение лестницы, а затем толкнул с нее, отчего мужчина упал на ступени и ударился затылком, сообщает 26 апреля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Произошедшее засняла камера наблюдения.