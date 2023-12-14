Охранник «Ростикса» на Лиговском спустил посетителя с лестницы так, что тот умер в больнице

Полиция разбирается в инциденте с охранником в одном из кафе в центре Петербурга. После его грубого выдворения скончался посетитель. Подробности стали известны «Фонтанке» 14 декабря.

В среду, 13 декабря, в Петербурге возбудили уголовное дело в отношении 54-летнего охранника ЧОП. Вечером 10 декабря он, находясь на рабочем месте, выдворил из зала ресторана «Ростикс» на Лиговском проспекте, 47, мужчину, который вел себя агрессивно, а затем спустил его с лестницы. На видео с камер видно, что посетитель был в слабовменяемом состоянии и практически не держался на ногах. Сначала охранник пытался воздействовать словесно, а когда мужчина упал со стула, выволок его ко входной лестнице за куртку и пнул ногой. Однако посетитель попытался вернуться в зал. Произошла потасовка, и охранник столкнул его с лестницы.