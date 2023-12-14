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    Охранник «Ростикса» на Лиговском спустил посетителя с лестницы так, что тот умер в больнице

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    62 комментария

    «Фонтанка.ру»

    Полиция разбирается в инциденте с охранником в одном из кафе в центре Петербурга. После его грубого выдворения скончался посетитель. Подробности стали известны «Фонтанке» 14 декабря.

    В среду, 13 декабря, в Петербурге возбудили уголовное дело в отношении 54-летнего охранника ЧОП. Вечером 10 декабря он, находясь на рабочем месте, выдворил из зала ресторана «Ростикс» на Лиговском проспекте, 47, мужчину, который вел себя агрессивно, а затем спустил его с лестницы. На видео с камер видно, что посетитель был в слабовменяемом состоянии и практически не держался на ногах. Сначала охранник пытался воздействовать словесно, а когда мужчина упал со стула, выволок его ко входной лестнице за куртку и пнул ногой. Однако посетитель попытался вернуться в зал. Произошла потасовка, и охранник столкнул его с лестницы.

    В результате посетитель, неизвестный мужчина лет 40 на вид, ударился головой и получил черепно-мозговую травму и ушиб мозга. В тяжелом состоянии его увезли в больницу, а в половине шестого утра 12 декабря он скончался от травмы мозга. ЧОПовца задержали. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Охранник проходил по нескольким уголовным делам еще в 90-х, но они были прекращены.

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