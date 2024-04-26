    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 6

    2 м/с, ю-з

    759мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd92.13eur98.71

    Трассу «Кола» перекроют на два часа, а Петербургу готовят новые закрытия на КАД

    1856
    1 комментарий
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
    ПоделитьсяПоделиться

    На федеральной трассе «Кола» в Ленобласти днем 26 апреля перекроют движение, чтобы развести мост через Свирь. Петербуржцев же предупреждают об очередных ограничениях на КАД, на этот раз на юго-западе города.

    Проезд по трассе Р-21 «Кола» у Лодейного Поля будет полностью закрыт с 12:50 до 15:00 пятницы. Сегодня состоится технологическая разводка моста через Свирь, расположенного на 236-м километре дороги. Об этом предупреждает ФКУ Упрдор «Северо-Запад» и УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
    ПоделитьсяПоделиться

    Новые перекрытия на КАД ожидаются через месяц. С 23 по 27 мая на развязке на 100-м километре, в районе Низино, полностью перекроют два съезда: с внутреннего кольца в Петербург в сторону Низино и со стороны Низино из Петербурга на внутреннее кольцо КАД. Дополнительно на подходе к путепроводу со стороны Низино введут реверсивное движение.

    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургЛенинградская областьПерекрытия движенияРазводка моста
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close