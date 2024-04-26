Трассу «Кола» перекроют на два часа, а Петербургу готовят новые закрытия на КАД

На федеральной трассе «Кола» в Ленобласти днем 26 апреля перекроют движение, чтобы развести мост через Свирь. Петербуржцев же предупреждают об очередных ограничениях на КАД, на этот раз на юго-западе города.

Проезд по трассе Р-21 «Кола» у Лодейного Поля будет полностью закрыт с 12:50 до 15:00 пятницы. Сегодня состоится технологическая разводка моста через Свирь, расположенного на 236-м километре дороги. Об этом предупреждает ФКУ Упрдор «Северо-Запад» и УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.