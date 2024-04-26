МВД: перед Днем Победы мошенники нацелились на ветеранов

В МВД рассказали о новой мошеннической схеме, появившейся в преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Она нацелена на ветеранов, но при этом проворачивается в интернете.



Сотрудники полиции выявили сайты, созданные злоумышленниками специально к Дню Победы, рассказала 26 апреля в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. На этих ресурсах ветеранам обещают единовременные выплаты в размере от 50 до 300 тысяч рублей при условии оплаты «комиссии». Также требуется ввести данные банковской карты.

Решение при этом требуют принять быстро. Для давления на потенциальных жертв указана финальная дата, до которой якобы можно получить деньги.