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    После бесчинств на Богословском кладбище около могил Горшка и Цоя появилось видеонаблюдение

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    У могил солиста группы «Король и Шут» Михаила Горшенёва и лидера группы «Кино» Виктора Цоя установлена система видеонаблюдения. Об этом 25 апреля сообщила компания «Альфа-безопасность», которая выполнила эти работы по заказу администрации Богословского кладбища.

    «Могилы кумиров часто подвергаются налетам вандалов и всякого рода осквернителей. <...> На памятники кумиров и на подходы к ним установлена система видеонаблюдения», — сообщает компания на своей странице во «ВКонтакте».

    Как рассказала накануне «Фонтанка», на прошлой неделе могилу солиста «КИШа» Михаила Горшенёва (Горшка) разгромили — разбросали цветы, разбили плиты с лампадками, а на портрете музыканта нарисовали свастику.

    Фанатам по вечерам приходилось уносить портреты Горшенёва, а утром возвращать их на место. Некоторые из них дежурили у могилы днем и вечером.

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