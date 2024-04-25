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    На мосту Александра Невского заполыхали провода. Видео

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    На мосту Александра Невского автомобилистов шокировало «фаер-шоу»: горят ярким пламенем провода, валит дым. Видео, опубликованное очевидцем вечером 25 апреля, обсуждают в группе «ДТП и ЧП в Петербурге» во «ВКонтакте».

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», оказалась повреждена контактная сеть, что и стало причиной возгорания. «На месте работают аварийные службы, устраняют последствия», — добавили к компании.

    В «Ленсвете» уточнили, что «на момент появления видео сети уличного освещения были обесточены».

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