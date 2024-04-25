На мосту Александра Невского заполыхали провода. Видео

На мосту Александра Невского автомобилистов шокировало «фаер-шоу»: горят ярким пламенем провода, валит дым. Видео, опубликованное очевидцем вечером 25 апреля, обсуждают в группе «ДТП и ЧП в Петербурге» во «ВКонтакте».
Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», оказалась повреждена контактная сеть, что и стало причиной возгорания. «На месте работают аварийные службы, устраняют последствия», — добавили к компании.
В «Ленсвете» уточнили, что «на момент появления видео сети уличного освещения были обесточены».