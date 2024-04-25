Молодежка СКА во второй раз выиграла Кубок Харламова

Победой хоккейной команды «СКА-1946» завершился пятый матч финальной серии Молодежной хоккейной лиги против «Локо». Встреча проходила 25 апреля в Ярославле. Петербуржцы выиграли со счетом 2:1.
Голы за «СКА-1946» забили Григорий Осипов (8-я минута), Иван Выдренков (22-я минута). У «Локо» единственную шайбу забил Ярослав Лабуткин (20-я минута).
Таким образом «СКА-1946» победил в серии со счетом 4–1 и во второй раз в своей истории стал обладателем главного приза МХЛ — Кубка Харламова. Самым ценным игроком плей-офф стал форвард Владислав Романов, набравший