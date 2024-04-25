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    Молодежка СКА во второй раз выиграла Кубок Харламова

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    Победой хоккейной команды «СКА-1946» завершился пятый матч финальной серии Молодежной хоккейной лиги против «Локо». Встреча проходила 25 апреля в Ярославле. Петербуржцы выиграли со счетом 2:1.

    Голы за «СКА-1946» забили Григорий Осипов (8-я минута), Иван Выдренков (22-я минута). У «Локо» единственную шайбу забил Ярослав Лабуткин (20-я минута).

    Таким образом «СКА-1946» победил в серии со счетом 4–1 и во второй раз в своей истории стал обладателем главного приза МХЛ — Кубка Харламова. Самым ценным игроком плей-офф стал форвард Владислав Романов, набравший 26 очков в матчах на вылет.

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    СКА-1946Кубок Харламова
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