Депутата Заксобрания Ленобласти оштрафовали за неповиновение сотрудникам полиции

Депутата от КПРФ Заксобрания Ленинградской области Дмитрия Звонкова Смольнинский районный суд привлек к административной ответственности за неповиновение сотрудникам полиции (ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ). Об этом в четверг, 25 апреля, сообщила руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.
В административном протоколе сказано, что водитель ехал на Kia Rio (каршеринг). Выполнить требование сотрудника полиции — передать документы на право управления автомобилем отказался. Полицейский в результате не смог проверить документы на подлинность, а также составить административный материал по статье 12, часть 1-я КоАП РФ. «И место работы Звонков отказался назвать сотрудникам полиции, но в суде перестал стесняться и признался, что он — депутат», — говорится в пресс-релизе. Суд назначил штраф в 2 000 рублей.
Дмитрий Звонков рассказал 47news, что попал под полицейский рейд днем во вторник, 23 апреля. Сотрудники спецбатальона остановили его в районе Обводного канала вместе с другой Kia. Инспекторам он предъявил водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства (обычно в таких машинах они лежат в «бардачке»). Выяснилось, что срок действия документа на автомобиль истек 30 марта.
«Раз уже запустили процесс, решили доехать до суда. Штраф оспаривать не буду, заплачу. Ситуация, конечно, пустяковая. Но здорово, что полицейские проявляют такую бдительность, — рассказал Дмитрий Звонков изданию. — Позже мне объяснили, что девять из 10 водителей каршеринга, которые отказываются отдавать права, пьяные или с какими-то другими проблемами».
Как писала «Фонтанка», 13 апреля в ресторане «Мясо&Хлеб» на улице Ворошилова устроил дебош с применением травматического пистолета помощник депутата от КПРФ ЗакСа Ленобласти Дмитрия Звонкова. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти тогда сообщали, что стрелок из ресторана задержан за появление в пьяном виде в общественном месте. В перспективе — возбуждение уголовного дела. К врачам после дебоша обратились официантка и один из посетителей с пулей в ноге.