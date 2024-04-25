Депутата Заксобрания Ленобласти оштрафовали за неповиновение сотрудникам полиции

Депутата от КПРФ Заксобрания Ленинградской области Дмитрия Звонкова Смольнинский районный суд привлек к административной ответственности за неповиновение сотрудникам полиции (ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ). Об этом в четверг, 25 апреля, сообщила руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

В административном протоколе сказано, что водитель ехал на Kia Rio (каршеринг). Выполнить требование сотрудника полиции — передать документы на право управления автомобилем отказался. Полицейский в результате не смог проверить документы на подлинность, а также составить административный материал по статье 12, часть 1-я КоАП РФ. «И место работы Звонков отказался назвать сотрудникам полиции, но в суде перестал стесняться и признался, что он — депутат», — говорится в пресс-релизе. Суд назначил штраф в 2 000 рублей.

