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    В Сочи мертвый дельфин подсказал полиции, где искать объявленного в розыск

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    В Сочи необычным способом привлек к себе внимание мужчина, находившийся в федеральном розыске. Он вызвал интерес полиции, когда забрал с пляжа мертвого дельфина и на руках отнес его домой. Об этом 25 апреля сообщает официальный сайт ГУ МВД по Краснодарскому краю.

    «Сотрудники уголовного розыска УВД по городу Сочи обнаружили в социальной сети видеоролик, на кадрах которого видно, как мужчина забрал с пляжа тушу мертвого дельфина и занес в подъезд жилого дома. Оперативники установили его личность и выяснили, что 40-летний житель Московской области находится в федеральном розыске за незаконный оборот наркотиков», — сказано в сообщении краевого главка.

    Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

    Поскольку было ясно, куда мужчина унес дельфина, для полиции Сочи не составило проблем задержать разыскиваемого по месту его временного проживания в Адлере. В ближайшее время он будет передан инициатору розыска.

    На главный вопрос — что задержанный собирался делать с дельфином — ответа пока нет.

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