В Сочи мертвый дельфин подсказал полиции, где искать объявленного в розыск

В Сочи необычным способом привлек к себе внимание мужчина, находившийся в федеральном розыске. Он вызвал интерес полиции, когда забрал с пляжа мертвого дельфина и на руках отнес его домой. Об этом 25 апреля сообщает официальный сайт ГУ МВД по Краснодарскому краю.



«Сотрудники уголовного розыска УВД по городу Сочи обнаружили в социальной сети видеоролик, на кадрах которого видно, как мужчина забрал с пляжа тушу мертвого дельфина и занес в подъезд жилого дома. Оперативники установили его личность и выяснили, что 40-летний житель Московской области находится в федеральном розыске за незаконный оборот наркотиков», — сказано в сообщении краевого главка.

