Тренер «Ленинградки» Кашин после проигрыша жестко обозвал волейболисток «Динамо». После поражения от московского «Динамо» в третьем матче серии за бронзу чемпионата России по волейболу среди женских команд главный тренер петербургской «Ленинградки» Александр Кашин грубо высказал своё недовольство по поводу итогов игры.



Он отметил потерю игрока из-за травмы в начале матча и недопустимость нарушений правил в пятой партии. «Вот всё, что «Локомотив» говорил про эту замечательную команду, как она выигрывает, я это всё подтверждаю. Всё, что могу сказать: они только так и выигрывают. Всё! Суки московские!» — цитирует Кашина Sports.ru.

