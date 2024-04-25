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    Тренер «Ленинградки» Кашин после проигрыша жестко обозвал волейболисток «Динамо»

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    Тренер «Ленинградки» Кашин после проигрыша жестко обозвал волейболисток «Динамо». После поражения от московского «Динамо» в третьем матче серии за бронзу чемпионата России по волейболу среди женских команд главный тренер петербургской «Ленинградки» Александр Кашин грубо высказал своё недовольство по поводу итогов игры.

    Он отметил потерю игрока из-за травмы в начале матча и недопустимость нарушений правил в пятой партии. «Вот всё, что «Локомотив» говорил про эту замечательную команду, как она выигрывает, я это всё подтверждаю. Всё, что могу сказать: они только так и выигрывают. Всё! Суки московские!» — цитирует Кашина Sports.ru.

    После спорного эпизода в пятом сете, когда судьи отдали мяч гостям после проверки видеозаписи, Кашин получил жёлтую карточку за свою слишком бурную реакцию. На данный момент счёт в серии составляет 2:1 в пользу московского «Динамо».

    Напомним, 15 апреля Елена Година, бывшая волейболистка московского «Динамо», с которым сейчас в бронзовой серии играет «Ленинградка», обвинила игроков калининградского «Локомотива» в пропаганде ЛГБТ* (признано экстремистским и запрещено в РФ). В ответ на это «Локомотив» опубликовал видео с нарезкой игровых моментов, которые, по их мнению, демонстрируют неспортивное поведение динамовских волейболисток.

    *Международное движение ЛГБТ признано экстремистским движением и запрещено в России.

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