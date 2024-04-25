«Моя бывшая жена — пущеница и еретичка». Герман Стерлигов объявил о расколе в семье

«Для прекращения кривотолков. Моя бывшая жена уже давно пущеница и еретичка. Моя дочь Пелагия — пущеница и еретичка, — говорится в посте, украшенном изображением родословного древа Стерлиговых. — Мой сын Арсений — блудный сын и еретик, лишен наследства. Мой сын Пантелеимон — блудный сын и еретик, лишен наследства. Мой сын Сергий — православный христианин, наследник. Мой сын Михей — православный христианин, наследник. Слобода братьев Стерлиговых сейчас — это Слобода Сергия и Михея Стерлиговых. Такова ситуация на данный момент — на 25 апреля 7533 года от Адама (2033 от Христа)».

Православный предприниматель Герман Стерлигов, известный своими радикальными взглядами, назвал жену — бывшей, дочь — «пущеницей», двоих сыновей — лишенными наследства, а всех вместе — еретиками и еретичками. Соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале Германа Стерлигова 25 апреля:

Жена предпринимателя, Алена Стерлигова, сообщение о разводе опровергла. О том, что на самом деле произошло с семьей православного бизнесмена, читайте в материале «Фонтанки».

Предприниматель Герман Стерлигов, заработавший капитал на товарной бирже «Алиса» в 90-е годы, известен своим эксцентричным поведением и радикальными высказываниями.