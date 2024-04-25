«Моя бывшая жена — пущеница и еретичка». Герман Стерлигов объявил о расколе в семье

Православный предприниматель Герман Стерлигов, известный своими радикальными взглядами, назвал жену — бывшей, дочь — «пущеницей», двоих сыновей — лишенными наследства, а всех вместе — еретиками и еретичками. Соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале Германа Стерлигова 25 апреля:
«Для прекращения кривотолков. Моя бывшая жена уже давно пущеница и еретичка. Моя дочь Пелагия — пущеница и еретичка, — говорится в посте, украшенном изображением родословного древа Стерлиговых. — Мой сын Арсений — блудный сын и еретик, лишен наследства. Мой сын Пантелеимон — блудный сын и еретик, лишен наследства. Мой сын Сергий — православный христианин, наследник. Мой сын Михей — православный христианин, наследник. Слобода братьев Стерлиговых сейчас — это Слобода Сергия и Михея Стерлиговых. Такова ситуация на данный момент — на 25 апреля 7533 года от Адама (2033 от Христа)».
Жена предпринимателя, Алена Стерлигова, сообщение о разводе опровергла. О том, что на самом деле произошло с семьей православного бизнесмена, читайте в материале «Фонтанки».
Предприниматель Герман Стерлигов, заработавший капитал на товарной бирже «Алиса» в 90-е годы, известен своим эксцентричным поведением и радикальными высказываниями.
Большую медийную популярность снискали магазины натуральных фермерских продуктов Германа Стерлигова, где буханка хлеба стоила от 750 до 1600 рублей, а на двери висела табличка, в резкой форме запрещающая входить лицам нетрадиционной ориентации.
В 2017 году Стерлигов закрыл свои магазины в Москве, а спустя год — и в Петербурге.