Путин предрек России скорый дефицит кадров, который не покроют даже мигранты

В ближайшие годы Россия будет испытывать дефицит кадров, который не покрыть за счет миграции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в четверг, 25 апреля.

«По оценкам экспертов, в ближайшие годы Россия будет испытывать объективный дефицит кадров и квалификаций», — подчеркнул он. При этом нехватку рабочих нельзя будет восполнить за счет трудовой миграции и ввоза низкоквалифицированной рабочей силы. «Здесь нужны другие подходы», — добавил российский лидер.