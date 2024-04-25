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    Путин предрек России скорый дефицит кадров, который не покроют даже мигранты

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    В ближайшие годы Россия будет испытывать дефицит кадров, который не покрыть за счет миграции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в четверг, 25 апреля.

    «По оценкам экспертов, в ближайшие годы Россия будет испытывать объективный дефицит кадров и квалификаций», — подчеркнул он. При этом нехватку рабочих нельзя будет восполнить за счет трудовой миграции и ввоза низкоквалифицированной рабочей силы. «Здесь нужны другие подходы», — добавил российский лидер.

    Напомним, с 1 апреля Управление по вопросам миграции Петербурга начало аннулировать патенты мигрантов, которые приехали в регион в начале 2024 года, но так и не устроились на работу. Согласно законодательству, иностранцы, приезжающие в Россию с целью трудоустройства, должны в течение двух месяцев устроиться на работу и уведомить об этом миграционную службу.

    Ранее МВД России опубликовало тезисы разработанного ведомством законопроекта, ужесточающего государственный контроль в сфере миграции.

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