Число въехавших в Россию иностранцев за год выросло на 30%. Каждого пятого из них ловят на преступлении

Число иностранных граждан, въехавших на территорию России, по итогам 2023 года выросло на 30%. В основном это граждане СНГ, каждый пятый из приезжих попадается на нарушении закона. Об этом сообщил первый заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Кирилл Адзинов, передает ТАСС в четверг, 25 апреля.

Так, за прошлый год в страну въехало 12 млн иностранцев. «По целям въезда лидирует работа, частная деятельность, учеба, туризм», — сказал Адзинов на международной встрече по безопасности в Петербурге.