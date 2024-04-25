Число въехавших в Россию иностранцев за год выросло на 30%. Каждого пятого из них ловят на преступлении

Число иностранных граждан, въехавших на территорию России, по итогам 2023 года выросло на 30%. В основном это граждане СНГ, каждый пятый из приезжих попадается на нарушении закона. Об этом сообщил первый заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Кирилл Адзинов, передает ТАСС в четверг, 25 апреля.
Так, за прошлый год в страну въехало 12 млн иностранцев. «По целям въезда лидирует работа, частная деятельность, учеба, туризм», — сказал Адзинов на международной встрече по безопасности в Петербурге.
По его словам, на начало этого года в России находились 6 млн иностранцев. Привлекательность страны особенно сохраняется для граждан из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. «Комфортными условиями для пребывания в нашей стране пользуются и криминальные элементы. При снижении преступности иностранцами совершено в 2023 году на 13% больше тяжких и особо тяжких преступлений. По сути каждое пятое преступление совершено нелегалами», — сказал Адзинов.
Напомним, после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» силовики в России внимание правоохранителей к мигрантам стало особенно пристальным. В результате рейдов полиция задерживает иностранных граждан без документов на стройках и крупных складах. Сотрудники ГИБДД в разных городах в первые дни после трагедии останавливали таксистов для проверки документов. В Ярославле нелегалов искали на стройках.
Также ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил ввести более «жесткие меры» за незаконную выдачу патентов и вида на жительство мигрантам, а Минтруд — ограничить срок заключения трудовых договоров с мигрантами двумя годами.