ЗСД на майских станет бесплатным для ветеранов и их сопровождающих

В честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ветераны в начале мая смогут ездить по Западному скоростному диаметру Петербурга бесплатно. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба «Магистрали Северной столицы».
С 1 мая по 10 мая включительно будет предоставлена возможность бесплатного проезда по ЗСД для транспорта, управляемого ветеранами или перевозящего их в качестве пассажиров. Этим правом смогут воспользоваться инвалиды ВОВ и ветераны из числа:
- участников ВОВ;
- работавших на военных объектах, в том числе транспорте;
- награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
- работников тыла во время войны, а также награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период ВОВ;
- бывших несовершеннолетних узников концлагерей и других мест принудительного содержания.
Чтобы воспользоваться правом бесплатного проезда, ветерану необходимо предъявить кассиру-оператору пункта оплаты ЗСД подтверждающий документ установленного образца. Кроме того, въезжать на магистраль надо через полосы, где осуществляется оплата наличными или банковской картой. Желательно также, чтобы в машине не было транспондера. Если устройство есть и сработало, то нужно предъявить кассиру документы, дающие право проехать бесплатно, и поездки скорректируют в течение 5 рабочих дней.