ЗСД на майских станет бесплатным для ветеранов и их сопровождающих

В честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ветераны в начале мая смогут ездить по Западному скоростному диаметру Петербурга бесплатно. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба «Магистрали Северной столицы».



С 1 мая по 10 мая включительно будет предоставлена возможность бесплатного проезда по ЗСД для транспорта, управляемого ветеранами или перевозящего их в качестве пассажиров. Этим правом смогут воспользоваться инвалиды ВОВ и ветераны из числа: