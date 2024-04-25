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    ЗСД на майских станет бесплатным для ветеранов и их сопровождающих

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    В честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ветераны в начале мая смогут ездить по Западному скоростному диаметру Петербурга бесплатно. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба «Магистрали Северной столицы».

    С 1 мая по 10 мая включительно будет предоставлена возможность бесплатного проезда по ЗСД для транспорта, управляемого ветеранами или перевозящего их в качестве пассажиров. Этим правом смогут воспользоваться инвалиды ВОВ и ветераны из числа:

    • участников ВОВ;
    • работавших на военных объектах, в том числе транспорте;
    • награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
    • работников тыла во время войны, а также награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период ВОВ;
    • бывших несовершеннолетних узников концлагерей и других мест принудительного содержания.

    Чтобы воспользоваться правом бесплатного проезда, ветерану необходимо предъявить кассиру-оператору пункта оплаты ЗСД подтверждающий документ установленного образца. Кроме того, въезжать на магистраль надо через полосы, где осуществляется оплата наличными или банковской картой. Желательно также, чтобы в машине не было транспондера. Если устройство есть и сработало, то нужно предъявить кассиру документы, дающие право проехать бесплатно, и поездки скорректируют в течение 5 рабочих дней.

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    ПетербургЗСДВетераны
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