Штрафы не помогли: Минцифры готовится законодательно запретить массовые спам-звонки

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры) планирует законодательно запретить массовые рекламные обзвоны, инициированные роботами. Об этом 25 апреля заявил глава ведомства Максут Шадаев, выступая на форуме «Телеком Будущее 2024».



По словам министра, необходимость законопроекта обусловлена тем, что «у наших абонентов выработалось очень напряженное отношение к любым входящим голосовым звонкам» (цитата по РИА Новости).

Сейчас за спам по телефону и нарушения при рекламе кредитов и займов предусмотрены штрафы, прописанные в Кодексе об административных правонарушениях. Соответствующий закон был подписан Владимиром Путиным в начале апреля.