    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 2

    2 м/с, вос

    754мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd92.51eur98.91

    Штрафы не помогли: Минцифры готовится законодательно запретить массовые спам-звонки

    2266
    11 комментариев

    Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры) планирует законодательно запретить массовые рекламные обзвоны, инициированные роботами. Об этом 25 апреля заявил глава ведомства Максут Шадаев, выступая на форуме «Телеком Будущее 2024».

    По словам министра, необходимость законопроекта обусловлена тем, что «у наших абонентов выработалось очень напряженное отношение к любым входящим голосовым звонкам» (цитата по РИА Новости).

    Сейчас за спам по телефону и нарушения при рекламе кредитов и займов предусмотрены штрафы, прописанные в Кодексе об административных правонарушениях. Соответствующий закон был подписан Владимиром Путиным в начале апреля.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Спам-звонкиМинцифрыМаксут Шадаев
    ЛАЙК17
    СМЕХ10
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close