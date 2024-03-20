Госдума ввела штрафы за спам-звонки и усилила ответственность за рекламу кредитов

Госдума 20 марта приняла в третьем чтении законопроект об ответственности за назойливую рекламу. Он вводит штрафы за спам по телефону и увеличивает их за нарушения при рекламе кредитов и займов, сообщает пресс-служба нижней палаты.



Законопроект вносит поправки в статьи 3.5 и 14.3 Кодекса об административных правонарушениях. Спам-звонки будут расцениваться как нарушения требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи. Для физических лиц они обернутся штрафом в размере от 10 до 20 тысяч рублей, должностные лица будут наказываться штрафом от 20 до 100 тысяч рублей, юридические — от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.