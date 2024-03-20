Госдума ввела штрафы за спам-звонки и усилила ответственность за рекламу кредитов

Госдума 20 марта приняла в третьем чтении законопроект об ответственности за назойливую рекламу. Он вводит штрафы за спам по телефону и увеличивает их за нарушения при рекламе кредитов и займов, сообщает пресс-служба нижней палаты.
Законопроект вносит поправки в статьи 3.5 и 14.3 Кодекса об административных правонарушениях. Спам-звонки будут расцениваться как нарушения требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи. Для физических лиц они обернутся штрафом в размере от 10 до 20 тысяч рублей, должностные лица будут наказываться штрафом от 20 до 100 тысяч рублей, юридические — от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.
Рекламные звонки и сейчас могут осуществляться только с согласия абонента. Причем согласие на получение, например, прогноза погоды или другой справочной информации не является согласием на получение рекламы, отмечалось в пояснительной записке к закону. А рекламораспространителем в этом случае может выступать как непосредственно организатор рассылки, так и оператор связи. Закон также запрещает использование автодозвона и автоматической рассылки.
Помимо спам-звонков законопроект касается кредитов и микрозаймов, а точнее их рекламы, которая содержит информацию о процентных ставках без указания диапазона значений полной стоимости потребительского кредита. Штраф за это нарушение предполагается повысить с 20–50 тысяч до 40–100 тысяч рублей для должностных лиц и с 300–800 тысяч до 600 тысяч — 1,6 миллиона рублей для юридических. А помимо кредитных организаций поправки распространяют ответственность и на микрофинансовые.