В параде ретроавтомобилей на 9 Мая в Петербурге примут участие 130 участников СВО и 20 ветеранов ВОВ

В параде ретроавтомобилей 9 мая примут участие 150 ветеранов. Из них всего 20 — ветераны Великой Отечественной войны, а остальные — участники специальной военной операции, боевых действий в Афганистане и других горячих точках. Об этом
Парад ретроавтомобилей начнется сразу после утреннего парада войск. В нем задействуют 80 единиц исторической техники. Для них перекроют обычное автомобильное движение на Невском проспекте. Ретроавто будут двигаться от Дворцовой площади до площади Восстания по Невскому проспекту и обратно.
«Мы видим ожившую преемственность. То, что делали наши деды, продолжаем мы и будут продолжать наши дети», — отметил во время пресс-конференции в ТАСС участник специальной военной операции, руководитель военно-спортивного клуба «Пересвет» Владимир Ермак.
Главный парад, парад войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона 9 мая запланирован на 10:00. В нем примут участие 4500 человек, из них 3000 — от Минобороны, остальные — от других ведомств. Будет задействовано 78 единиц техники. Авиацию использовать не станут из соображений безопасности в условиях СВО. В Смольном рекомендуют смотреть праздничные парады не вживую, а через телетрансляции.
Парады ретротехники — традиционная часть празднований Дня Победы. «Фонтанка» показывала, как это выглядело в прошлом году.