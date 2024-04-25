В параде ретроавтомобилей на 9 Мая в Петербурге примут участие 130 участников СВО и 20 ветеранов ВОВ

В параде ретроавтомобилей 9 мая примут участие 150 ветеранов. Из них всего 20 — ветераны Великой Отечественной войны, а остальные — участники специальной военной операции, боевых действий в Афганистане и других горячих точках. Об этом 25 апреля сообщил первый заместитель председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга Игорь Любченко во время пресс-конференции ТАСС.



Парад ретроавтомобилей начнется сразу после утреннего парада войск. В нем задействуют 80 единиц исторической техники. Для них перекроют обычное автомобильное движение на Невском проспекте. Ретроавто будут двигаться от Дворцовой площади до площади Восстания по Невскому проспекту и обратно.