    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 2

    2 м/с, вос

    754мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd92.51eur98.91

    В параде ретроавтомобилей на 9 Мая в Петербурге примут участие 130 участников СВО и 20 ветеранов ВОВ

    1262
    1 комментарий

    В параде ретроавтомобилей 9 мая примут участие 150 ветеранов. Из них всего 20 — ветераны Великой Отечественной войны, а остальные — участники специальной военной операции, боевых действий в Афганистане и других горячих точках. Об этом 25 апреля сообщил первый заместитель председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга Игорь Любченко во время пресс-конференции ТАСС.

    Парад ретроавтомобилей начнется сразу после утреннего парада войск. В нем задействуют 80 единиц исторической техники. Для них перекроют обычное автомобильное движение на Невском проспекте. Ретроавто будут двигаться от Дворцовой площади до площади Восстания по Невскому проспекту и обратно.

    «Мы видим ожившую преемственность. То, что делали наши деды, продолжаем мы и будут продолжать наши дети», — отметил во время пресс-конференции в ТАСС участник специальной военной операции, руководитель военно-спортивного клуба «Пересвет» Владимир Ермак.

    Главный парад, парад войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона 9 мая запланирован на 10:00. В нем примут участие 4500 человек, из них 3000 — от Минобороны, остальные — от других ведомств. Будет задействовано 78 единиц техники. Авиацию использовать не станут из соображений безопасности в условиях СВО. В Смольном рекомендуют смотреть праздничные парады не вживую, а через телетрансляции.

    Парады ретротехники — традиционная часть празднований Дня Победы. «Фонтанка» показывала, как это выглядело в прошлом году.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ12
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close