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    У россиян резко вырос интерес к ботоксу и его аналогам. Продажи подскочили на 120 процентов

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    Российские аптеки резко увеличили продажи препаратов группы ботулотоксинов. За первые три месяца показатель вырос на 123%, до 46,8 млн рублей, а в натуральном — на 139%, до 4 817 пачек в сравнении с прошлогодним показателем.

    Как сообщили «Ведомости» со ссылкой на подсчеты аналитической компании DSM Group 25 апреля, по итогам первого квартала 2024 года на продаже препаратов, которые широко применяются в косметологии, фармацевты заработали 104,4 млн руб. от продажи 11 557 упаковок.

    В 2023 году спрос на препараты вырос на 60,5% до 39 535 упаковок, в денежном выражении реализация поднялась на 35,2% до 357,8 млн рублей. При этом еще годом ранее данная индустрия работала без привычных препаратов из-за прекращения некоторых поставок. В результате в стране возросло производство аналогов.

    Ранее «Фонтанка» писала, что уколы красоты не на всех действуют одинаково из-за активности фибробластов, вырабатывающих коллаген, эластин и гиалуроновую кислоту. Важную роль в образовании мимических морщин играет природная толщина кожи, строение черепа — всё это относится к генетике.

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