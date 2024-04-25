У россиян резко вырос интерес к ботоксу и его аналогам. Продажи подскочили на 120 процентов

Российские аптеки резко увеличили продажи препаратов группы ботулотоксинов. За первые три месяца показатель вырос на 123%, до 46,8 млн рублей, а в натуральном — на 139%, до 4 817 пачек в сравнении с прошлогодним показателем.



Как сообщили «Ведомости» со ссылкой на подсчеты аналитической компании DSM Group 25 апреля, по итогам первого квартала 2024 года на продаже препаратов, которые широко применяются в косметологии, фармацевты заработали 104,4 млн руб. от продажи 11 557 упаковок.

В 2023 году спрос на препараты вырос на 60,5% до 39 535 упаковок, в денежном выражении реализация поднялась на 35,2% до 357,8 млн рублей. При этом еще годом ранее данная индустрия работала без привычных препаратов из-за прекращения некоторых поставок. В результате в стране возросло производство аналогов.