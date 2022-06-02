Косметологические клиники в тревоге: запасы ботокса подходят к концу

Российские косметологические клиники после повышенного спроса на ботулинотерапию ранней весной начали опасаться истощения запасов ботокса, пишет 2 июня «Коммерсантъ».
Производящая ботокс (препарат — лидер российского рынка ботулинотерапии) американская компания AbbVie в марте объявила о приостановке поставок в Россию. Сократились и поставки препаратов от французской Ipsen и немецкой Merz.
Существуют российские аналоги — релатокс от «Микрогена» и миотокс от ФНЦИРИП имени Чумакова. Но клиники готовы перейти на них только в случае остановки поставок из-за рубежа или сильного роста цен. При этом производство ботулотоксинов в России в январе — апреле 2022 года, по данным RNC Pharma, выросло на