Четверо подмосковных полицейских поставили на фиктивный учет более полутора тысяч мигрантов. СК предъявил обвинения

В Московской области предъявлены обвинения 14 гражданам по делу об организации незаконной миграции, получении и даче взяток. Об этом 25 апреля сообщает официальный телеграм-канал ГСУ СК России по Московской области.





В число обвиняемых попали четверо полицейских: начальник территориального пункта ОВМ МУ МВД «Балашихинское», двое ее подчиненных и стажер. По данным СК, за вознаграждение более 1 миллиона рублей они фиктивно поставили на миграционный учет в Реутове и Балашихе более полутора тысяч иностранных граждан и обеспечили выдачу мигрантам фиктивных сертификатов о владении русским и других необходимых документов. Предприимчивые злоумышленники действовали при поддержке представителей МВД от имени несуществующего «Бюро миграционных услуг» с января 2022 по март 2024 года, прописывая иностранцев в жилых помещениях Реутова и Балашихи, где те фактически не проживали.