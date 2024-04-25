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    Четверо подмосковных полицейских поставили на фиктивный учет более полутора тысяч мигрантов. СК предъявил обвинения

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    В Московской области предъявлены обвинения 14 гражданам по делу об организации незаконной миграции, получении и даче взяток. Об этом 25 апреля сообщает официальный телеграм-канал ГСУ СК России по Московской области.


    В число обвиняемых попали четверо полицейских: начальник территориального пункта ОВМ МУ МВД «Балашихинское», двое ее подчиненных и стажер. По данным СК, за вознаграждение более 1 миллиона рублей они фиктивно поставили на миграционный учет в Реутове и Балашихе более полутора тысяч иностранных граждан и обеспечили выдачу мигрантам фиктивных сертификатов о владении русским и других необходимых документов. Предприимчивые злоумышленники действовали при поддержке представителей МВД от имени несуществующего «Бюро миграционных услуг» с января 2022 по март 2024 года, прописывая иностранцев в жилых помещениях Реутова и Балашихи, где те фактически не проживали.

    «В рамках расследования уголовного дела об организации незаконной миграции, а также получении и даче взяток в особо крупном размере (пункт «а» часть 2 статьи 322.1, часть 6 статьи 290 и часть 5 статьи 291 УК РФ) предъявлено обвинение четырнадцати гражданам, четверо из которых сотрудники органов внутренних дел. Уголовное дело возбуждено по материалам УУР и УСБ ГУ МВД России», — говорится в сообщении СК.

    Накануне Генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил ввести более «жесткие меры» за незаконную выдачу патентов и вида на жительство мигрантам.

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