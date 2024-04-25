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    «Это ясный посыл об уважительном отношении к великой дате». Депутат Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя в майские праздники

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    Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя в майские праздники. С таким предложением он обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину. Об этом 25 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, который появился в распоряжении информагентства.

    В своем обращении депутат указал, что предлагает рассмотреть возможный запрет продажи алкоголя в период с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. Каждый год в период майских праздников увеличивается количество водителей, которые находятся в нетрезвом состоянии за рулем. Также фиксируется большое количество алкогольных отравлений.

    «Федеральное законодательство запрещает продажу алкоголя в определенных местах и во время проведения некоторых событий, но не устанавливает специальных ограничений на праздничные даты», — отметил депутат в письме.

    По словам Хамзаева, местные власти могут самостоятельно установить соответствующие ограничения и заранее предупредить об этом население.

    Также депутат Госдумы подчеркнул, что некоторые главы регионов работают на опережение относительно ситуации с алкоголем во время праздников.

    «Запрет продажи алкоголя 9 мая — это ясный посыл о бережном и более уважительном отношении к великой дате, к нашим ветеранам, памяти и истории», — цитирует информагентство обращение Хамзаева.

    Ранее депутаты в Петербурге разработали новые методы борьбы с барами в жилых домах, в том числе — полный запрет на продажу алкоголя по ночам.

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    Запрет на продажу алкоголяМайские праздникиГосдума
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