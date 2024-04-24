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    Магнитогорский «Металлург» стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина

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    Хоккейный клуб «Металлург» из Магнитогорска победил в финале КХЛ ярославский «Локомотив» и в третий раз в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.

    В четвертой и рашающей игре финальной серии магнитогорцы выиграли со счетом 2:1. Голы за чемпионов забросили Денис Зернов (40 минута) и Даниил Вовченко (52). У «Локомотива» отличился Ярослав Лихачев (9). Таким образом магнитогорцы выиграли серию со счетом 4–0.

    Самым ценным игроком Кубка Гагарина-2024 стал 21-летний вратарь «Металлурга» Илья Набоков, ставший самым молодым обладателем этого звания в истории КХЛ.

    Ранее «Металлург» выигрывал Кубок Гагарина в 2014 и 2016 годах.

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