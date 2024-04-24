Магнитогорский «Металлург» стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина

Хоккейный клуб «Металлург» из Магнитогорска победил в финале КХЛ ярославский «Локомотив» и в третий раз в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.

В четвертой и рашающей игре финальной серии магнитогорцы выиграли со счетом 2:1. Голы за чемпионов забросили Денис Зернов (40 минута) и Даниил Вовченко (52). У «Локомотива» отличился Ярослав Лихачев (9). Таким образом магнитогорцы выиграли серию со счетом 4–0.

Самым ценным игроком Кубка Гагарина-2024 стал 21-летний вратарь «Металлурга» Илья Набоков, ставший самым молодым обладателем этого звания в истории КХЛ.