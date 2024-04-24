Суд заочно арестовал Каспарова* и Гудкова**

Городской суд Сыктывкара заочно арестовал четырех человек, в том числе включенных в перечень террористов и экстремистов шахматиста Гарри Каспарова и политика Геннадия Гудкова. Об этом в среду, 24 апреля, сообщила пресс-служба суда.





Заочно арестованных обвиняют в создании террористического общества, в руководстве им, финансировании террористической деятельности и в ее публичном оправдании. Уголовное дело в отношении них возбуждено по материалам УФСБ РФ по Республике Коми.



«Постановлениями суда обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца», — говорится в сообщении суда.