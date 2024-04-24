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    Суд заочно арестовал Каспарова* и Гудкова**

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    15 комментариев

    Городской суд Сыктывкара заочно арестовал четырех человек, в том числе включенных в перечень террористов и экстремистов шахматиста Гарри Каспарова и политика Геннадия Гудкова. Об этом в среду, 24 апреля, сообщила пресс-служба суда.


    Заочно арестованных обвиняют в создании террористического общества, в руководстве им, финансировании террористической деятельности и в ее публичном оправдании. Уголовное дело в отношении них возбуждено по материалам УФСБ РФ по Республике Коми.

    «Постановлениями суда обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца», — говорится в сообщении суда.

    * Признан Минюстом РФ иностранным агентом.
    ** Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

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    Комментарии 15

    never mind24 Апр 2024 в 21:54
    "Когда меня нет, можете меня даже бить"
    +3−0
    Игорь Соколов24 Апр 2024 в 21:53
    Мы живём, под собою не чуя страны....

    (С) Осип Мандельштам
    +3−0
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