В Петербурге суд защитил школьников от дворника, обвиняемого в растлении мальчиков

Красногвардейский районный суд города не оставил и видимости свободы вхожему на школьную территорию 24-летнему петербуржцу, которого обвиняют в совращении детей. Летние каникулы для него начнутся в Крестах.
Как сообщили «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов Петербурга, 24 апреля суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил фигуранта под стражу. В следственный изолятор его определили до 21 июня.
Молодому мужчине предъявлено обвинение в половом сношении с лицом младше 14 лет, а также в развратных действиях, совершенных в отношении минимум двоих детей.
Судя по странице в соцсети, петербуржец подрабатывает грузчиком. Официально он трудоустроен дворником в школе. Как отметил следователь, последняя работа, как и близкое знакомство, объединяет обвиняемого с частью свидетелей и потерпевших.
По версии следствия, за рамки уголовного законодательства вышло его общение с двумя 13-летними школьниками, которых он приглашал в свою квартиру в Полюстрово. Согласно материалам, один из мальчиков получил секспросвет в свой день рождения. Оба, как полагают, узнали о минете, один попробовал себя в роли топа.