    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 3

    2 м/с, ю-з

    764мм

    65%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd93.29eur99.56

    В Петербурге суд защитил школьников от дворника, обвиняемого в растлении мальчиков

    1390
    2 комментария

    Красногвардейский районный суд города не оставил и видимости свободы вхожему на школьную территорию 24-летнему петербуржцу, которого обвиняют в совращении детей. Летние каникулы для него начнутся в Крестах.

    Как сообщили «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов Петербурга, 24 апреля суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил фигуранта под стражу. В следственный изолятор его определили до 21 июня.

    Молодому мужчине предъявлено обвинение в половом сношении с лицом младше 14 лет, а также в развратных действиях, совершенных в отношении минимум двоих детей.

    Судя по странице в соцсети, петербуржец подрабатывает грузчиком. Официально он трудоустроен дворником в школе. Как отметил следователь, последняя работа, как и близкое знакомство, объединяет обвиняемого с частью свидетелей и потерпевших.

    По версии следствия, за рамки уголовного законодательства вышло его общение с двумя 13-летними школьниками, которых он приглашал в свою квартиру в Полюстрово. Согласно материалам, один из мальчиков получил секспросвет в свой день рождения. Оба, как полагают, узнали о минете, один попробовал себя в роли топа.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 2

    A-rSmurov24 Апр 2024 в 17:11
    Главное чтоб Суд не спрашивал сколько мальчиков и почему погибло в СПбГУ.
    +0−0
    11111111111111824 Апр 2024 в 16:18
    Теперь ещё зщащитить министров Казахстана от их жён.
    А то много себе позволяют - голые ходют, гениталиями трясут...
    +0−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close