В Петербурге суд защитил школьников от дворника, обвиняемого в растлении мальчиков

Красногвардейский районный суд города не оставил и видимости свободы вхожему на школьную территорию 24-летнему петербуржцу, которого обвиняют в совращении детей. Летние каникулы для него начнутся в Крестах.



Как сообщили «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов Петербурга, 24 апреля суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил фигуранта под стражу. В следственный изолятор его определили до 21 июня.

Молодому мужчине предъявлено обвинение в половом сношении с лицом младше 14 лет, а также в развратных действиях, совершенных в отношении минимум двоих детей.