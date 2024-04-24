В Петербурге школьного дворника заподозрили в педофилии. Ему вменяют интерес к мальчикам

Ответственный за чистоту в одной из школ Красногвардейского района Петербурга стал фигурантом сразу трёх уголовных дел о растлении детей. По версии следствия, запрещённые уроки он давал у себя дома.



24-летнего жителя Полюстрово задержали два дня назад, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 24 апреля . Сотрудники правоохранительных органов присмотрелись к нему после заявления петербурженки, рассказавшей, что школьный дворник развращал её сына, которому в этом году исполняется 13 лет.