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    В Петербурге школьного дворника заподозрили в педофилии. Ему вменяют интерес к мальчикам

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    Ответственный за чистоту в одной из школ Красногвардейского района Петербурга стал фигурантом сразу трёх уголовных дел о растлении детей. По версии следствия, запрещённые уроки он давал у себя дома.

    24-летнего жителя Полюстрово задержали два дня назад, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 24 апреля. Сотрудники правоохранительных органов присмотрелись к нему после заявления петербурженки, рассказавшей, что школьный дворник развращал её сына, которому в этом году исполняется 13 лет.

    В ходе проверки выяснилось, что секспросвет получил ещё один ребёнок.

    Следственный комитет возбудил два дела о развратных действиях, одно из которых с квалификацией «в отношении двух или более лиц», а также вменил мужчине статью 134 УК — «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, достигшим двенадцатилетнего, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста».

    Подозреваемый встретил утро в изоляторе временного содержания. Не исключено, что ему добавят эпизоды.

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    Комментарии 5

    Pravda17824 Апр 2024 в 12:34
    Бача бази...
    +3−0
    Pravda17824 Апр 2024 в 12:34
    Нужно ещё больше незаменимых специалистов)
    +2−0
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