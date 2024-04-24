В Петербурге школьного дворника заподозрили в педофилии. Ему вменяют интерес к мальчикам

Ответственный за чистоту в одной из школ Красногвардейского района Петербурга стал фигурантом сразу трёх уголовных дел о растлении детей. По версии следствия, запрещённые уроки он давал у себя дома.
24-летнего жителя Полюстрово задержали два дня назад, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР)
В ходе проверки выяснилось, что секспросвет получил ещё один ребёнок.
Следственный комитет возбудил два дела о развратных действиях, одно из которых с квалификацией «в отношении двух или более лиц», а также вменил мужчине статью 134 УК — «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, достигшим двенадцатилетнего, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста».
Подозреваемый встретил утро в изоляторе временного содержания. Не исключено, что ему добавят эпизоды.