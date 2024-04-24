    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 3

    2 м/с, ю-з

    764мм

    65%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd93.29eur99.56

    «Такой системы поддержки населения ни в одной стране мира нет»: Путин дал поручения на совещании по ликвидации последствий паводков

    3238
    20 комментариев

    Владимир Путин 24 апреля дал поручение проиндексировать размер выплат пострадавшим из-за паводков в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Заявление о необходимости увеличения денежных выплат прозвучало на совещании с членами правительства, руководителями профильных министерств, главами регионов и муниципалитетов, пострадавших от наводнения.

    «Сам размер выплат у нас установлен в 2008 году. Сейчас 2024-й, и этот размер не индексировался. Я прошу соответствующие федеральные ведомства: МЧС, Минфин, Минстрой и социальные ведомства к этому вернуться и решить вопрос по индексации», — сказал Владимир Путин и прибавил, что «нужно отменить перечень имущества, за утрату которого положена компенсация; выплата компенсации должна быть за любое утраченное имущество».

    По словам президента, необходимо посмотреть на реальную стоимость капитального ремонта и изменить эту установленную норму, если она не соответствует текущему времени. «Несмотря на все наши попытки сдержать рост цен, и без того инфляция имеет место быть, вот на это нужно обратить особое внимание. Нужно посмотреть на реальную стоимость капитального ремонта сегодня и при необходимости, а я думаю, что такая необходимость есть, изменить эту норму», — добавил Путин.

    «Систему помощи пострадавшим от паводков в России нужно сохранять и совершенствовать: такой системы поддержки населения в случае паводков и других стихийных бедствий ни в одной стране мира нет... У нас эта система выстроена», — отметил в конце совещания Владимир Путин.

    Также президент поручил обратить особое внимание на положение многодетных семей, садовые товарищества (СНТ), жители которых не регистрировали право собственности на дома, но лишились единственного жилья, организацию летнего отдыха детей из пострадавших от паводков регионов, оказание адресной помощи и восстановление жилья, о чем потребовал регулярно докладывать ему.

    Вопросы по выплатам пострадавшим от паводков жителям возникли у Владимира Путина после доклада главы МЧС Александра Куренкова.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Владимир ПутинПоследствия паводковПоручения
    ЛАЙК3
    СМЕХ56
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 20

    VVM196224 Апр 2024 в 17:10
    всё сказочники мира, просто нервно курят в сторонке.
    Такого Мюнхгаузена мир ещё не знал.
    +7−0
    Васисуалий Лошков24 Апр 2024 в 16:59
    может он про Иванова говорил?
    +5−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    20
    close