«Такой системы поддержки населения ни в одной стране мира нет»: Путин дал поручения на совещании по ликвидации последствий паводков

Владимир Путин 24 апреля дал поручение проиндексировать размер выплат пострадавшим из-за паводков в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Заявление о необходимости увеличения денежных выплат прозвучало на совещании с членами правительства, руководителями профильных министерств, главами регионов и муниципалитетов, пострадавших от наводнения. «Сам размер выплат у нас установлен в 2008 году. Сейчас 2024-й, и этот размер не индексировался. Я прошу соответствующие федеральные ведомства: МЧС, Минфин, Минстрой и социальные ведомства к этому вернуться и решить вопрос по индексации», — сказал Владимир Путин и прибавил, что «нужно отменить перечень имущества, за утрату которого положена компенсация; выплата компенсации должна быть за любое утраченное имущество».



По словам президента, необходимо посмотреть на реальную стоимость капитального ремонта и изменить эту установленную норму, если она не соответствует текущему времени. «Несмотря на все наши попытки сдержать рост цен, и без того инфляция имеет место быть, вот на это нужно обратить особое внимание. Нужно посмотреть на реальную стоимость капитального ремонта сегодня и при необходимости, а я думаю, что такая необходимость есть, изменить эту норму», — добавил Путин.

«Систему помощи пострадавшим от паводков в России нужно сохранять и совершенствовать: такой системы поддержки населения в случае паводков и других стихийных бедствий ни в одной стране мира нет... У нас эта система выстроена», — отметил в конце совещания Владимир Путин.

