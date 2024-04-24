«Такой системы поддержки населения ни в одной стране мира нет»: Путин дал поручения на совещании по ликвидации последствий паводков

Владимир Путин 24 апреля дал поручение проиндексировать размер выплат пострадавшим из-за паводков в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Заявление о необходимости увеличения денежных выплат прозвучало на совещании с членами правительства, руководителями профильных министерств, главами регионов и муниципалитетов, пострадавших от наводнения.
«Сам размер выплат у нас установлен в 2008 году. Сейчас 2024-й, и этот размер не индексировался. Я прошу соответствующие федеральные ведомства: МЧС, Минфин, Минстрой и социальные ведомства к этому вернуться и решить вопрос по индексации», — сказал Владимир Путин и прибавил, что «нужно отменить перечень имущества, за утрату которого положена компенсация; выплата компенсации должна быть за любое утраченное имущество».
По словам президента, необходимо посмотреть на реальную стоимость капитального ремонта и изменить эту установленную норму, если она не соответствует текущему времени. «Несмотря на все наши попытки сдержать рост цен, и без того инфляция имеет место быть, вот на это нужно обратить особое внимание. Нужно посмотреть на реальную стоимость капитального ремонта сегодня и при необходимости, а я думаю, что такая необходимость есть, изменить эту норму», — добавил Путин.
«Систему помощи пострадавшим от паводков в России нужно сохранять и совершенствовать: такой системы поддержки населения в случае паводков и других стихийных бедствий ни в одной стране мира нет... У нас эта система выстроена», — отметил в конце совещания Владимир Путин.
Также президент поручил обратить особое внимание на положение многодетных семей, садовые товарищества (СНТ), жители которых не регистрировали право собственности на дома, но лишились единственного жилья, организацию летнего отдыха детей из пострадавших от паводков регионов, оказание адресной помощи и восстановление жилья, о чем потребовал регулярно докладывать ему.
Вопросы по выплатам пострадавшим от паводков жителям возникли у Владимира Путина после доклада главы МЧС Александра Куренкова.