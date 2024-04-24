Водителю машины охраны вынесли приговор за смертельное ДТП с мотоциклом на Футбольной аллее

Суд в Петербурге вынес приговор по делу о смертельном ДТП с мотоциклистом возле стадиона на Крестовском. Водитель автомобиля охраны вину не признал, его версия событий разошлась с той, что изложило обвинение. ДТП случилось в 12:53 9 июня 2023 года у дома 1, строение 19 по Футбольной аллее, возле стадиона «Газпром Арена». Обвинение полагало, что 28-летний водитель Renault Logan, принадлежащего охранной фирме, следовал по левой полосе Южной дороги со скоростью около 28 км/ч и стал поворачивать с нее направо на территорию стадиона, не включив поворотник, сообщает 24 апреля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Этим подсудимый создал помеху в движении мотоциклисту на Yamaha, который ехал справа от него в попутном направлении на скорости порядка 80 км/ч. Автомобилист не пропустил байкера и столкнулся с ним. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, а 10 июня он скончался в больнице от сочетанной тупой травмы тела.

Подсудимый вину не признал. Он утверждал, что не мог перестроиться для поворота в правую полосу, так как там перед въездом к КПП остановилась «Газель», которая не была отражена в схеме ДТП, так как к прибытию полиции уехала. По словам водителя «Рено», перед поворотом он посмотрел в зеркало и увидел, что мотоцикл достаточно далеко, после чего, включив поворотник, начал маневр. Произошел удар, от которого он на несколько секунд потерял сознание, а когда пришел в себя — затормозил, вышел из машины и, увидев лежащего на земле байкера, попросил вызвать скорую.

Мужчина также не согласился, что мотоциклист ехал в правой полосе, указав, что на видео видно, как тот на большой скорости следовал по левой полосе и перестроился в правую, когда машина начала поворачивать. Он просил учесть, что байкер тоже нарушал ПДД: превысил скорость, не соблюдал боковой интервал и не указывал поворотами о перестроении.

Суд установил, что на учетах автомобилист не состоит, к административной ответственности не привлекался и к уголовной привлекается впервые. На заседании мужчина принес извинения потерпевшей, а также перечислил ей 100 тысяч рублей.