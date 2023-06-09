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    Поворот автомобиля на Футбольной аллее закончился тяжелыми травмами для мотоциклиста

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    Фото: «Мотосолидарность ДТП»
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    Полиция устанавливает обстоятельства серьезного ДТП с мотоциклом на Крестовском острове в Петербурге. После столкновения с автомобилем в больницу увезли байкера.

    В 12:53 9 июня у дома 1 по Футбольной аллее, возле стадиона, 28-летний водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением при повороте и столкнулся с мотоциклом Yamaha, ехавшим справа в попутном направлении, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В результате 46-летний мотоциклист был госпитализирован в тяжелом состоянии.

    В группе «Мотосолидарность ДТП» сообщают, что участником ДТП стал автомобиль охранной фирмы. По данным мотосообщества, автомобилист повернул направо из левой полосы.

    По факту произошедшего полиция проводит проверку.

    Фото: «Мотосолидарность ДТП»

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