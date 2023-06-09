Поворот автомобиля на Футбольной аллее закончился тяжелыми травмами для мотоциклиста

Полиция устанавливает обстоятельства серьезного ДТП с мотоциклом на Крестовском острове в Петербурге. После столкновения с автомобилем в больницу увезли байкера.



В 12:53 9 июня у дома 1 по Футбольной аллее, возле стадиона, 28-летний водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением при повороте и столкнулся с мотоциклом Yamaha, ехавшим справа в попутном направлении, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В результате 46-летний мотоциклист был госпитализирован в тяжелом состоянии.