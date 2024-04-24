Депутаты вписывают Петербург в налоговый эксперимент для малого бизнеса и ИП

Заксобрание Петербурга 24 апреля во втором, окончательном чтении утвердило проект федеральной инициативы о включении города в эксперимент по внедрению автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН).



Экспериментальное нововведение предназначено для индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса и позволит им практически полностью автоматизировать составление и отправку налоговой отчетности.



АУСН смогут воспользоваться предприниматели с годовым оборотом до 60 млн рублей и средней численностью сотрудников не более 5 человек.



Эксперимент будет проводиться до конца 2027 года. АУСН сейчас уже действует в четырех регионах, в том числе Москве и Подмосковье.

