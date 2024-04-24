Bloomberg: Россия будет поставлять газ Китаю со скидкой на 20–28% по сравнению с Европой

В 2024–2027 годах Россия будет поставлять КНР газ по цене примерно на 28% ниже стоимости российского газа для Европы и Турции. Об этом 23 апреля сообщает Bloomberg со ссылкой на базовый прогноз Минэкономики РФ, оказавшийся в распоряжении издания.



Согласно этому прогнозу, в 2023 году цена российского газа для Китая за 100 кубометров составляла 286,9 доллара, для Европы и Турции — 461,3 доллара. В 2024 году для КНР цена составляет 257 долларов, для Европы и Турции — 320,3. В 2025 году стоимость, соответственно, должна составить 243,7 и 320,1 доллара, в 2026 году — 233 и 320 долларов, а в 2027 году — 227,8 и 315,4 доллара.



Таким образом, по сравнению с Европой в прошлом году Китай получал газ по цене на 37% дешевле, а скидка для КНР в 2024–2027 годах составит от 20 до 28%.



По данным РБК, объем экспорта газа по газопроводу «Сила Сибири», по которому Россия поставляет газ Китаю, в 2023 году составил 22,7 млрд кубометров, а на полную производительность газопровод выйдет к 2025 году.

