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    Bloomberg: Россия будет поставлять газ Китаю со скидкой на 20–28% по сравнению с Европой

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    10 комментариев

    В 2024–2027 годах Россия будет поставлять КНР газ по цене примерно на 28% ниже стоимости российского газа для Европы и Турции. Об этом 23 апреля сообщает Bloomberg со ссылкой на базовый прогноз Минэкономики РФ, оказавшийся в распоряжении издания.

    Согласно этому прогнозу, в 2023 году цена российского газа для Китая за 100 кубометров составляла 286,9 доллара, для Европы и Турции — 461,3 доллара. В 2024 году для КНР цена составляет 257 долларов, для Европы и Турции — 320,3. В 2025 году стоимость, соответственно, должна составить 243,7 и 320,1 доллара, в 2026 году — 233 и 320 долларов, а в 2027 году — 227,8 и 315,4 доллара.

    Таким образом, по сравнению с Европой в прошлом году Китай получал газ по цене на 37% дешевле, а скидка для КНР в 2024–2027 годах составит от 20 до 28%.

    По данным РБК, объем экспорта газа по газопроводу «Сила Сибири», по которому Россия поставляет газ Китаю, в 2023 году составил 22,7 млрд кубометров, а на полную производительность газопровод выйдет к 2025 году.

    Весной 2023 года Россия и Китай согласовали основные параметры строительства газопровода «Сила Сибири — 2».

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    Комментарии 10

    Была надежда, но его уговорили.24 Апр 2024 в 03:49
    Почему кто-то решает за народ, по какой цене продавать наши ресурсы? Это общее достояние!
    +2−0
    старуха24 Апр 2024 в 02:50
    Ну и чего мелочиться? Могли бы и даром отдавать: "россияне" оплатят, им не привыкать. Молодцы китайцы - добросовестные ученики у америкашек. А мы, к сожалению, оправдываем "лестные" эпитеты в наш адрес как со стороны западников, так и самих китайцев.
    +2−0
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