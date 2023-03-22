«Реальность совсем другая». В Кремле отреагировали на статью Bloomberg о несогласии Китая на наращивание поставок газа

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг данные агентства Bloomberg о том, что глава Китая Си Цзиньпин после переговоров не выразил желания нарастить поставки газа из России. Об этом 22 марта сообщает ТАСС.

«Bloomberg ведь дает сообщения, но не указывает ни источник, ничего. Это похоже на малоквалифицированные вбросы. Реальность совсем другая. Обсуждались вопросы расширения [поставок]», — прокомментировал публикацию представитель Кремля.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин согласовали все основные параметры соглашения о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2», передает РБК.