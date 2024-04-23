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    Путин: на всем протяжении БАМа предстоит проложить вторые пути

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    40 комментариев

    Президент России Владимир Путин 23 апреля поздравил строителей и работников Байкало-Амурской магистрали на торжественном вечере в Кремлевском дворце. В России продолжают отмечать 50-летие начала строительства БАМа.

    Президент отметил, что БАМ помог открыть для российской экономики рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, а в единой связке с Транссибом стал по-настоящему стратегическим транспортным коридором глобального значения.

    «В этом году мы запускаем очередной, третий по счету, этап развития БАМа и Транссиба. <…> Подчеркну <…> на всем протяжении БАМа предстоит проложить сплошные вторые пути», — сказал Путин.

    Президент заявил о планах ввести в строй более 300 инфраструктурных объектов, включая дублеры Северомуйского, Кузнецовского и Кодарского тоннелей, а также мост через Амур.

    Путин также вручил государственные награды строителям БАМа. Золотую звезду Героя Труда Российской Федерации от главы государства получил мастер дорожной Ургальской дистанции пути Сергей Нечаев.

    Напомним, накануне Путин заявил, что поехал бы на модернизацию БАМа, если бы сейчас был студентом. Так он ответил на вопрос девушки, заданный в ходе его встречи с ветеранами-строителями и работниками магистрали 22 апреля.

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    Комментарии 40

    AEG123 Апр 2024 в 23:18
    Арестованный сегодня зам шойгу будет принимать участие ?
    +0−0
    HappySkull23 Апр 2024 в 23:05
    Вторые пути-запасные, для бронепоездов Солнцеликоко и его друга Кима)))
    +0−0
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