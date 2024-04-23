Путин: на всем протяжении БАМа предстоит проложить вторые пути

Президент России Владимир Путин 23 апреля поздравил строителей и работников Байкало-Амурской магистрали на торжественном вечере в Кремлевском дворце. В России продолжают отмечать 50-летие начала строительства БАМа.

Президент отметил, что БАМ помог открыть для российской экономики рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, а в единой связке с Транссибом стал по-настоящему стратегическим транспортным коридором глобального значения.



«В этом году мы запускаем очередной, третий по счету, этап развития БАМа и Транссиба. <…> Подчеркну <…> на всем протяжении БАМа предстоит проложить сплошные вторые пути», — сказал Путин.