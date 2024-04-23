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    Забор рядом с могилой Цоя заварили, но поклонников это не остановило

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    2 комментария

    Народная тропа к могиле Виктора Цоя не зарастает, несмотря на предпринимаемые усилия. Забор, расположенный около места захоронения рок-музыканта, заварили. Однако конструкция, очевидно, не стала препятствием для фанатов.

    Корреспондент «Фонтанки» запечатлел, что металлические прутья забора были раздвинуты, а одна из его частей и вовсе вытащена. Через появившуюся дырку в ограждении, по сути, может пролезть любой желающий. На глазах у журналиста преграду преодолел как минимум один человек.

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    Ранее в Смольном сообщили, что площадку, где поклонники Виктора Цоя разжигали костры, ликвидируют и установят там новые видеокамеры. Такие меры были приняты из-за жалоб на фанатов певца, которые постоянно собирались около его могилы.

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    КладбищеВиктор Цой
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    Комментарии 2

    alexadmin23 Апр 2024 в 18:56
    Там ходит куча народа, которому цой совершенно побоку. Вряд ли забор продержится долго.
    +0−0
    28024795723 Апр 2024 в 18:16
    Поставить там калитку, да и продавать билеты. Это говорит лишь о бестолковом решении входов на кладбище. Цой тут притянут за уши.
    +2−0
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