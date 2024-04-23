Забор рядом с могилой Цоя заварили, но поклонников это не остановило

Народная тропа к могиле Виктора Цоя не зарастает, несмотря на предпринимаемые усилия. Забор, расположенный около места захоронения рок-музыканта, заварили. Однако конструкция, очевидно, не стала препятствием для фанатов.



Корреспондент «Фонтанки» запечатлел, что металлические прутья забора были раздвинуты, а одна из его частей и вовсе вытащена. Через появившуюся дырку в ограждении, по сути, может пролезть любой желающий. На глазах у журналиста преграду преодолел как минимум один человек.