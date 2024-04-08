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    Смольный: кострище рядом с могилой Цоя ликвидируют и установят камеры с распознаванием лиц

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    В Смольном 8 апреля объяснили «Фонтанке», что именно происходит рядом с могилой Виктора Цоя на Богословском кладбище. Ранее фанаты рок-музыканта забили тревогу из-за расчистки территории на этом месте. Чиновники сообщают, что площадку, где поклонники Цоя разжигали костры, ликвидируют, рядом устанавливают новые видеокамеры.

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    «В связи с тем, что количество жалоб на фанатов Виктора Цоя превысило критическую массу, было принято решение перенести скамейку, где ранее собирались фанаты, поближе к могиле В. Цоя. Будет ликвидировано место, где фанаты несанкционированно разжигали костры, а также установят камеры видеонаблюдения с возможностью распознавания лиц», — рассказали «Фонтанке» в комитете по промышленности Петербурга.

    Рядом с могилой благоустраивают территорию. Вопреки предположениям встревоженных горожан и туристов, никаких новых захоронений на этом участке не планируется.

    Площадка для разведения костра у могилы Цоя была культовой среди его фанатов. По их воспоминаниям, в 1990-х там несколько месяцев стоял палаточный лагерь, а за прошедшие 30 лет, вероятно, тысячи людей «переобщались» и «переженились» на этом месте.

    Неподалеку от могилы Виктора Цоя находятся захоронения других культовых рок-музыкантов и близких к этому кругу людей: Михаила Горшенева (Горшка), Александра Аксенова (Рикошета), Марианны Цой.

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