В Петербурге подготовлен проект регионального стандарта транспортного обслуживания на 2025–2029 годы. Автобусы и троллейбусы должны ходить каждые 12 минут.
Проект документа опубликован на сайте Смольного 23 апреля. В нем установлены средние показатели, которые должны соблюдаться в транспортной системе города. Среди прочего указано, что максимальная заполняемость подвижного состава должна составлять 4 человека на квадратный метр. Интервал движения наземного транспорта должен сократиться в часы пик с 14,5 минут в 2024 году до 12 минут в 2029 году, в метро показатель установлен неизменным — 2,16 минуты.
Кроме того, в проекте регионального стандарта говорится, какая доля транспорта не должна быть старше нормативного срока эксплуатации и сколько метров от дома должно быть до ближайшей остановки. Подробнее — читайте на «Фонтанке».
В Петербурге примут стандарт по толкучке и интервалу движения общественного транспорта
В Петербурге подготовлен проект регионального стандарта транспортного обслуживания на 2025–2029 годы. Автобусы и троллейбусы должны ходить каждые 12 минут.