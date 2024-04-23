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    В Петербурге примут стандарт по толкучке и интервалу движения общественного транспорта

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    6 комментариев

    В Петербурге подготовлен проект регионального стандарта транспортного обслуживания на 2025–2029 годы. Автобусы и троллейбусы должны ходить каждые 12 минут.

    Проект документа опубликован на сайте Смольного 23 апреля. В нем установлены средние показатели, которые должны соблюдаться в транспортной системе города. Среди прочего указано, что максимальная заполняемость подвижного состава должна составлять 4 человека на квадратный метр. Интервал движения наземного транспорта должен сократиться в часы пик с 14,5 минут в 2024 году до 12 минут в 2029 году, в метро показатель установлен неизменным — 2,16 минуты.

    Кроме того, в проекте регионального стандарта говорится, какая доля транспорта не должна быть старше нормативного срока эксплуатации и сколько метров от дома должно быть до ближайшей остановки. Подробнее — читайте на «Фонтанке».

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    Комментарии 6

    dreniroo23 Апр 2024 в 17:57
    Только тогда дороги нужно расширить...
    +0−0
    putycpva23 Апр 2024 в 17:39
    Посмотрим автобусов действительно много и это хорошо
    +0−1
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