Опубликовано новое видео поражения телевышки в Харькове

В Сети появилось новое видео с моментом обрушения вышки после удара ВС РФ. Ролик со вчерашним ракетным ударом опубликовал телеграм-канал «Донбасский патриот» во вторник, 23 апреля.
Российские источники заявляют, что вышка использовалась не только в гражданских целях, но и создавала мощные электромагнитные помехи, нарушая работу радиоэлектронной аппаратуры (РЭБ) российских подразделений.
«Кроме того, установленная аппаратура сопутствовала проведению ВСУ/ГУР разведывательных мероприятий, использовав её для высокоточного обнаружения и идентификации электромагнитных и радиочастотных сигналов (РЭР)», — говорится в сообщении.
Удар по телевышке был нанесен 22 апреля. Ракета Х-59 поразила объект на высоте около 190 метров.
Ранее появились сообщения о взрыве в Харькове, в городе объявлялась воздушная тревога.