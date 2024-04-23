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    Опубликовано новое видео поражения телевышки в Харькове

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    8 комментариев

    В Сети появилось новое видео с моментом обрушения вышки после удара ВС РФ. Ролик со вчерашним ракетным ударом опубликовал телеграм-канал «Донбасский патриот» во вторник, 23 апреля.

    Российские источники заявляют, что вышка использовалась не только в гражданских целях, но и создавала мощные электромагнитные помехи, нарушая работу радиоэлектронной аппаратуры (РЭБ) российских подразделений.

    «Кроме того, установленная аппаратура сопутствовала проведению ВСУ/ГУР разведывательных мероприятий, использовав её для высокоточного обнаружения и идентификации электромагнитных и радиочастотных сигналов (РЭР)», — говорится в сообщении.

    Удар по телевышке был нанесен 22 апреля. Ракета Х-59 поразила объект на высоте около 190 метров.

    Ранее появились сообщения о взрыве в Харькове, в городе объявлялась воздушная тревога.

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    Комментарии 8

    Батарейкин23 Апр 2024 в 18:49
    Баян вчерашний, Фъ!
    +0−0
    28024296523 Апр 2024 в 17:57
    По количеству комментариев сразу видно что результат есть..)))
    +1−1
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